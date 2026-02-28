Pokémon: Der „Game Boy Audioplayer“ wird jetzt für das Doppelte bei Ebay verkauft

Es war die erste Enthüllung der Pokémon Presents in dieser Woche und anfangs gab es bei Fans allerlei Fragezeichen. Was … genau … ist das? Die Antwort: Es ist eine „Game Boy Jukebox“ – ein Audioplayer, der dem originalen Game Boy nachempfunden ist.

Eine „nostalgische Audiotour durch die Kanto-Region“ verspricht das Gerät, das 45 „Softwarekarten“ bietet, die allerdings keine Software abspielen, sondern bekannte Melodien oder Soundeffekte aus den ersten Pokémon- Spielen.

Die Pressemeldung von The Pokémon Company stellte das Gerät als „heute veröffentlicht“ vor. Das stimmt, es war anschließend für 69,99 US-Dollar im Pokémon Center verfügbar. Das Kleingedruckte ist allerdings eine dicke Euphorie-Bremse für deutsche Fans: „Nicht im Pokémon Center in Deutschland“, heißt es da.

Tja, wie kommt man nun an so ein Teil? Offensichtlich erstmal nur über Dritte. Ein Verkaufsstart im deutschen Pokémon Center scheint nicht geplant und der Nintendo Store springt offenbar auch nicht ein.

Goldgräberstimmung

Bei Ebay werden die kleinen Game-Boy-Audioplayer aktuell für doppelte Preise angeboten. Aus Großbritannien könnt ihr euch für 130 Euro aufwärts zzgl. Versand ein Gerät schicken lassen. Unzählige Geräte wurden für dreistellige Preise auch schon verkauft, wie der nachfolgende Screenshot zeigt und wie ihr mit einer Ebay-Suche auch schnell selbst herausfindet.

Was das jetzt wieder soll, weiß nur The Pokémon Company. „Wir haben uns bemüht, den Game-Boy-Klang getreu nachzuahmen“, erklärte Junichi Masuda während der Pokémon Presents. „Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Anhören und Austauschen der Softwarekarten.“

