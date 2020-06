Wird sich die große Tür aus Summer in Mara für euch jemals öffnen?

Entwickler und Publisher Chibig Studio hat einen offiziellen Story-Trailer zu Summer in Mara veröffentlicht, der die sogenannten Wächter vorstellt und euch weitere Einblicke in die bunte Spielwelt bietet. Das Farming-Adventure-Game erscheint am 16. Juni für Nintendo Switch und PCs über Steam. Auch Besitzer von PlayStation 4 und Xbox One sollten „bald darauf“ in den Genuss des Titels kommen, wobei noch kein genaues Datum dafür feststeht.

Wollt ihr vor dem Kauf in das Spiel reinschnuppern, so könnt ihr bereits jetzt auf Steam die Demo herunterladen. Solltet ihr davor mehr über die Kernfeatures von Summer in Mara erfahren wollen, so könnt ihr das bei uns nachlesen.

Erlebe die Geschichte der kleinen Koa

Koa hat schon immer mit ihrer strengen Großmutter Yaya Haku auf ihrer Insel im Meer gelebt. Diese erlaubt es Koa, jede Ecke der Insel zu entdecken, doch die große Tür an der Klippe darf sie nicht anfassen. Koas friedliches Leben wird jedoch vom Konzern Elit bedroht, denn dieser hat ein Auge auf die Ressourcen des Meeres geworfen.

Ihr startet auf eurer eigenen kleinen Insel, auf der ihr ein gemütliches Farmleben führt. Auf eurem Feld könnt ihr diverse Arten von Gemüse wie Karotten oder Salat anbauen. Außerdem verfügt ihr über einen kleinen Stall mit Hühnern und Schweinen. Fleißig wie Koa ist, lernt sie viele Rezepte, mit denen ihr Gerichte kochen oder Werkzeuge und Gebäude herstellen könnt.

Im Meer und in kleinen Teichen könnt ihr zudem angeln und mit eurem Boot entdeckt ihr neue Inseln. Schafft ihr es den dort lebenden Einwohnern bei ihren Problemen zu helfen? Wenn ihr euch mit ihnen anfreundet, erzählen sie euch viel über Mara und dessen Geheimnisse.

Story-Trailer zu Summer in Mara

via Gematsu, Bildmaterial: Summer in Mara, Chibig Studio