Mika and the Witch’s Mountain feiert den Launch mit Dungeons im Zelda-Style

Mika and the Witch’s Mountain wird am 22. Januar 2025 den Early-Access verlassen und für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Dies gaben die Entwicklerstudios Chibig und Nukefist bekannt.

Das Spiel wurde im August 2024 im Early-Access für PC und Nintendo Switch veröffentlicht und hat seitdem 60.000 Einheiten abgesetzt. Die Resonanz der Fans sei dabei überwiegend positiv. Während der Early-Access-Phase nutzte das Entwicklerteam die Gelegenheit, um auf das Feedback der Community einzugehen und neue Inhalte zu implementieren.

„Wir möchten unserer Community für all das Feedback und die Unterstützung danken, die sie uns während der Early Access-Phase gegeben haben“, erklärte Chibig-CEO Abraham Cozar. “Denn das hat uns geholfen, heute ein besseres Erlebnis, ein besseres Spiel auf den Markt zu bringen.“

In den letzten vier Monaten wurden zwei von drei geplanten Inhaltsupdates veröffentlicht, die über reine Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen hinausgehen. Die Updates fügten unter anderem ein Angel-Minispiel, das „Churro Express“-Rennspiel, ein „Save the Kitten“-Minispiel, einen tierischen Begleiter, neue Sprachen, zusätzliche kosmetische Items sowie neue Erfolge hinzu.

Der dritte und letzte Content-Patch Into the Mont Gaun wird in den kommenden Wochen erscheinen. Dieser fügt drei Dungeons hinzu, die in ihrer Gestaltung stark an die Verliese aus The Legend of Zelda erinnern sollen. Mit diesem Update wird der vollständige, bereits während der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne 2023 geplante Umfang des Spiels erreicht. Die Entwickler rechnen dann mit einer Spielzeit von etwa acht Stunden.

Erinnert an Kiki’s Delivery Service

Mika and the Witch’s Mountain ist ein Fantasy-Abenteuer, das sich spielerisch und thematisch an Kiki’s Delivery Service orientiert. Die Geschichte dreht sich um die junge Hexe Mika, die auf einer kleinen Insel Pakete zustellt und mit ihrem magischen Besen durch die Lüfte fliegt. Ziel des Spiels ist es, einen besseren Besen zu verdienen und schließlich die Spitze des Berges zu erreichen. Die Entwickler beschreiben das Spiel als eine entspannte Coming-of-Age-Geschichte über Freundschaft, Gemeinschaft und persönliches Wachstum.

Bereits in der Kickstarter-Kampagne wurde offen kommuniziert, dass sich Mika and the Witch’s Mountain von Studio-Ghibli-Filmen sowie The Legend of Zelda: The Wind Waker inspirieren ließ. Die Kampagne war (vielleicht auch deshalb) überaus erfolgreich: Anstelle der ursprünglich angestrebten 40.000 Euro wurden am Ende 1,3 Millionen Euro von über 24.000 Unterstützern gesammelt.

Ein älterer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Mika and the Witch’s Mountain, Chibig