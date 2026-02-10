„Form-ism Scene“ ist zurück bei Final Fantasy: Ramza Beoulve wird einmal mehr geehrt

Die noch relativ junge „Form-ism Scene“-Reihe von Square Enix ist inzwischen ziemlich breit aufgestellt. Es gibt unter anderem ein beeindruckendes Diorama von Clive, Jill und Joshua aus Final Fantasy XVI sowie Sora und Riku aus Kingdom Hearts und Garnet und Zidane sowie Vivi aus Final Fantasy IX.

Zuletzt erweiterte Square Enix die Figurenreihe und das NieR-Portfolio um Kainé aus NieR Replicant, um anschließend das „Kingdom Hearts“-Lineup um Roxas zu erweitern. Jetzt geht es zurück zu Final Fantasy.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles gewann zum Jahresende die prestigeträchtige Auszeichnung des besten Sim- und Strategiespiels bei The Game Awards 2025 und Ramza Beoulve wird jetzt auch noch mit einer „Form-ism Screne“ geehrt.

Der Neuzugang ist 17 cm groß und erscheint im Oktober 2026 hierzulande, im Square Enix Store könnt ihr für 69,99 Euro vorbestellen. Wenn ihr aus Japan importiert, seid ihr deutlich schneller und nicht viel teurer dran. Bei Play-Asia* könnt ihr aktuell noch für 50,96 Euro (zzgl. Steuern und Versand) vorbestellen. Pre-Order-Deadline ist der 19. Februar.

Bilder der Figur:

Bildmaterial: Square Enix