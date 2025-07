Square Enix erweitert die „Form-ism Scene“-Reihe um Kaine aus NieR Replicant

Vor einer Weile hatten wir euch erstmals die relativ junge „Form-ism Scene“-Reihe von Square Enix vorgestellt, als Square Enix sie um ein Diorama von Clive, Jill und Joshua aus Final Fantasy XVI erweiterte.

Seitdem wurden unter anderem Figuren von Sora und Riku aus Kingdom Hearts sowie Garnet und Zidane aus Final Fantasy IX vorgestellt. Zuletzt enthüllte Square Enix Vivi anlässlich des 25. Jubiläums von Final Fantasy IX. Jetzt geht es zurück zu NieR.

Es gibt bereits „Form-ism“-Figuren von A2 (YoRHa Nr. 2 Typ A) sowie 2B (YoRHa Nr 2 Typ B) und 9S (in den Varianten mit und ohne Augenbinde) sowie Nier aus NieR Replicant. Und bald reicht Square Enix Kaine aus NieR Replicant ver.1.22474487139… nach. Die neue Figur wird in Japan am 27. Dezember 2025 erscheinen.

Hierzulande kostet die Figur im Square Enix Store 69,99 Euro und soll im Mai 2026 importiert werden. Die rund 18 cm große, statische Figur zeigt Kaine in ihrem bekannten blauen Spitzenkleid. Ihr linker Arm und ihr linkes Bein sind mit Bandagen umwickelt. In jeder Hand hält sie eines ihrer Zwillingsschwerter und ist in einer eleganten Kampfpose dargestellt.

Bilder zu Kaine:

Bildmaterial: Square Enix