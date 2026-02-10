Meilensteine in Deutschland: Vier Verkaufs-Awards über Weihnachten gehen allein an Nintendo

Der Branchenverband game hat die Game Sales Awards für den zurückliegenden Oktober verliehen und hatte diesmal ganz schön zu tun. Man verlieh für erreichte (kumulierte) Verkaufszahlen in Deutschland über das Weihnachtsquartal einen Multi-Platin-Award, zweimal Doppel-Platin, dreimal Platin und einmal einen Gold-Award. Der Reihe nach.

600.000 verkaufte Einheiten braucht es, bis ein Spiel einen Multi-Platin-Award verliehen bekommt. Das ist die Ausnahme hier in Deutschland – gemietet haben diesen Award jährlich FIFA und Call of Duty und zuletzt durfte sich auch Battlefield 6 darüber freuen. Dass sich hier Mario Kart World einreiht, ist keine Überraschung.

Pokémon-Legenden: Z-A darf sich nach seinem Platin-Award im Launchmonat jetzt über Doppel-Platin für 400.000 verkaufte Einheiten in Deutschland freuen. Das gilt auch für Assassin’s Creed: Shadows.

Etwas ruhiger gehen es Donkey Kong Bananza, Ghost of Yotei und The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered an. Die Spiele haben jeweils 200.000 Einheiten geknackt und erhalten dafür den Platin-Award. Das Bundle aus den beiden „Super Mario Galaxy“-Spielen blickt auf 100.000 Einheiten zurück.

Der Branchenverband game zieht als Grundlage für die Ermittlung der plattformübergreifenden Verkaufszahlen die Daten des Branchenpanels GSD der Video Game Europe heran. Zusätzlich können Publisher ihre kumulierten digitalen Verkäufe an den Branchenverband melden, der diese dann mit einfließen lässt. Welche Publisher das tatsächlich tun, ist nicht bekannt.

via game, Bildmaterial: Mario Kart World, Nintendo