Square Enix erweitert die „Form-ism Scene“-Reihe um Sora aus Kingdom Hearts und A2 aus NieR

Vor einer Weile hatten wir euch die „Form-ism Scene“-Reihe von Square Enix vorgestellt, als Square Enix sie um ein Diorama von Clive, Jill und Joshua aus Final Fantasy XVI erweiterte. Jetzt stellte man drei weitere Figuren aus dieser Serie vor.

Bereits morgen erscheint in Japan A2 (YoRHa Nr. 2 Typ A) mit langen Haaren in beeindruckender Pose und in ihrer Kurzhaar-Version aus NieR: Automata in Japan. Sie trägt das Schwert Typ-40 und ist in beiden Varianten etwa 18 cm groß.

Derweil sind beide Figuren auch schon im deutschen Square Enix Store vorbestellbar, der die Auslieferung für März 2025 plant. Falls euch das zu lange dauert: Play-Asia* schickt euch die Figuren noch im Oktober auf die Reise.

Neu angekündigt wurde Sora in seinem Design aus Kingdom Heart II. Diese kommende Figur wird derzeit nur im japanischen Square Enix e-Store gelistet. Sie kostet 7.480 Yen und spielt mit umgerechnet also etwa 45,00 Euro in der gleichen Preisklasse. Die Figur ist 23 cm groß und soll im März 2025 in Japan erscheinen. Seht unten Bilder der Figuren!

