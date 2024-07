Final Fantasy XVI begründet neue Figuren-Serie mit Diorama von Clive, Jill und Joshua

Über ein Jahr ist Final Fantasy XVI schon wieder alt. Aber Square Enix ist auch nach der Veröffentlichung des zweiten DLCs „The Rising Tide“ noch nicht ganz am Ende.

Für alle, die an den aktuellen Teil der langlebigen Final-Fantasy-Serie nur beste Erinnerungen haben, gibt es jetzt ein ganz besonderes Figuren-Diorama. Aus der Reihe „Form-ism Scene“ kommt das Figuren-Diorama namens „Eyes on Home“.

„Clive, Jill und Joshua werden mit feinen, bildhauerischen Details dargestellt, um die Atmosphäre der Originalillustration heraufzubeschwören, und das durchsichtige Material bildet Wasser perfekt nach“, heißt es in der Beschreibung.

Für 309,99 Euro könnt ihr das Diorama jetzt im Square Enix Store vorbestellen. Die Auslieferung ist erst für August 2025 geplant. Wenn ihr direkt aus Japan importiert, werdet ihr bereits im März 2025 planmäßig beliefert. Bei Play-Asia* könnt ihr für umgerechnet 237 Euro zzgl. Steuern und Versand vorbestellen.

Es ist gleichzeitig die Neubegründung der Figurenserie und wir sind gespannt, welchen Spielen und Darstellern sich „Form-ism Scene“ noch widmet. Gebt doch gern mal eure Wünsche in den Kommentaren ab!

Zuletzt flachte das öffentliche Interesse an Final Fantasy XVI ab. M. J. Gallagher schreckte das nicht davon ab, kürzlich sein Buch Mythos Final Fantasy XVI: Death & Rebirth vorzustellen. In einer aktuell in den Verkauf gegangenen UNIQLO-Kollektion zu Final Fantasy findet ihr außerdem ein Motiv aus Final Fantasy XVI.

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.