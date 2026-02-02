Einst ein Flop – jetzt gefragt: Der neue „Virtual Boy“ ist in Amerika schon ausverkauft

Einer der größten Konsolen-Flops in der Geschichte von Nintendo erlebt derzeit ein überraschendes Comeback. Der Virtual Boy ist in den USA aktuell komplett ausverkauft. Bei uns ist das Zubehör dagegen weiterhin im Nintendo Store für 79,99 Euro* vorbestellbar und soll am 17. Februar erschienen.
Vom Fehlgriff zum Kultobjekt
Der Virtual Boy gilt bis heute als einer der größten Fehlschläge Nintendos. Das rot-schwarze Headset erschien Mitte der 1990er, verschwand fast genauso schnell wieder vom Markt und brachte es weltweit gerade einmal auf 22 Spiele. Lange Zeit war das Gerät eher ein peinliches Kapitel der Firmengeschichte – doch Nintendo scheint inzwischen bereit, diesen Teil der eigenen Vergangenheit offensiv aufzugreifen.
Im Zuge der Erweiterung der Nintendo-Classics-Bibliothek kündigte Nintendo an, den Virtual Boy in Form eines Zubehörs für Nintendo Switch und „Switch 2“ zurückzubringen. Seit September letzten Jahres konnte das Zubehör vorbestellt werden. Ursprünglich wurde der Preis von 99 US-Dollar (79,99 Euro bei uns) vielfach als zu hoch kritisiert – doch offenbar griffen viele Fans am Ende trotzdem zu.
In den USA vergriffen
Wie unter anderem Nintendeal berichtet, ist der Virtual Boy inzwischen im US-Nintendo-Store ausverkauft. Weitere Kontingente könnten zum offiziellen Start später in diesem Monat folgen – dennoch ist das Interesse bemerkenswert hoch.
Nicht nur das „richtige“ Virtual-Boy-Zubehör ist vergriffen. Auch die deutlich günstigere Papp-Version ist im US-Store nicht mehr erhältlich. Dass Fans selbst zur Budget-Lösung greifen, zeigt, wie groß die Neugier auf dieses kuriose Stück Nintendo-Geschichte aktuell ist.
Die Spiele und ein Blick auf weitere Exoten
Passend dazu wurden die Spiele für das Virtual-Boy-Line-up der Nintendo Classics angekündigt, darunter auch zwei bisher unveröffentliche Games. Ab dem 17. Februar 2026 soll das alles verfügbar sein. Wer generell Interesse an Nintendos exotischer Vergangenheit hat, sollte zudem einen Blick auf den Satellaview werfen. Rund um das Zusatzgerät ist derzeit sogar ein lange vergessener Zelda-Ableger im Gespräch.
Da dürftet ihr beiden wohl recht haben. Fällt mir schwer, mich da hineinzudenken, da ich Gaming selbst nie mit Sammeln in Verbindung bringen würde. Ein Spiel existiert für mich, um gespielt und eine Konsole, um genutzt um zu werden. Also entweder zocken und freuen oder verkaufen, für mich gibts da nichts zwischendrin. Klar, gibt es zwischendurch auch mal längere Phasen, wo man gerade ältere nicht nutzt, aber irgendwo überkommt einen dann doch mal der Drang alte Erinnerungen aufzufrischen und zockt gerne mal die Titel auf den Originalkonsolen.
Bei diesem Virtual-Boy ist es besonders seltsam, da die eigentliche Hardware ja die eigene Switch ist, oder? Das heißt, man kauft im Endeffekt nur einen Ständer ohne Funktion. Das müssen schon echte Hardcore-Sammler sein, um dafür 80€ bzw. 100$ hinzublättern.^^"
Das weiß ich gar nicht, obs so ist. Da der Virtual Boy halt ein VR System war, weiß ich gar nicht, ob die Virtual Boy Spiele überhaupt ohne den Zusatz spielbar sind bzw. ob das Ganze Teil nicht auch Eingabefunktionen hat und somit, genauso wien Controller eher funktioniert. Hab auch schon überlegt, ob man nicht einfach die Labo VR nutzen könnte dafür. Die hätte ich eh hier xD Eigentlich wäre das alles mal was, was man ausprobieren müsste.
Aber wenns ohne funktionieren sollte, ists natürlich auch nicht mehr die selbe Erfahrung, wie damals mit dem Ding vor den Augen. Persönlich würde ich es auch eher mit dem Gerät spielen wollen, für eine ähnliche Erfahrung.
Wahrscheinlich denkst du dir dann, dass man sich dann wiederum direkt das originale System holen könnte, wo du natürlich recht hast an sich. Allerdings ist da ja auch die Frage der Verfügbarkeit und um alle Spiele zu bekommen... Wer weiß, ob man dazu nicht vorher im Lotto gewinnen müsste 😅
Also ich denke, man könnte wohl sagen, dass diese neue "Version" quasi die beste Alternative ist, um das originale Erlebnis unkompliziert und auch gut bezahlbar, zu erleben, wenn man wirklich Bock drauf hat. Man muss auch sagen. Nintendo ist so fair und bietet die günstigere Pappalternative für ich glaube bei uns 20€? oder sowas an. Dadurch vermute ich tatsächlich auch, dass man tatsächlich irgendwas in der Richtung brauchen wird, um die Spiele zu spielen. Sonst hät man sich die ja sparen können. Aber keine Ahnung, wird man vorab wohl auch nicht erfahren.
Bin eh gespannt, wies am Ende genau ankommen wird, sobalds auch spielbar alles ist. Wie schnell das Ganze abebben wird oder ob sich wirklich ein paar Hardcore Fans finden lassen, die das alles rauf und runter spielen : D
Hieß es nicht gar, dass es ein Spiel geben wird, welches nie zuvor erschienen ist? Ich meine da war mal was... Wäre schon witzig, wenn plötzlich neue Spiele dafür entwickelt und erscheinen würden xD Aber das natürlich eher unrealistisch. Witzig wäre es aber
Ich hab mir nochmal das Ankündigungsvideo angeschaut, aber als Eingabefunktion dienen wahrscheinlich die Joy-Cons, da nur die blanke Konsole selbst eingelegt wird. Vielleicht fällt dir noch etwas auf, was mir entgangen ist?
Genau, die Variante ist funktionell gleich. Einziger Unterschied ist die Haptik (Plastikbrillenständer vs. Pappe) - und halt der Preis.
Ich denke mir bei der ganzen Virtual Boy Sache halt nur, man hat bereits viel schöneres und besseres 3D auf dem 3DS und besonders New 3DS. Wieso gutes Geld bezahlen, um 23 Jahre (vom New 3DS aus gesehen) in der Zeit zurückzureisen? Da kommt es mir einfach komplett überflüssig vor.^^" Hatte ja auch schon in Magazinen davon gelesen, den original Virutal Boy auf Fotos gesehen und gedacht "Grausig! Gott sei Dank, dass sowas nie wieder kommt" - zumindest bis letzten Dezember. Aber das ist halt meine "Spielersicht", ein Sammler wird darüber wohl anders denken.^^
Leider nicht. Es wird einfach nicht richtig gezeigt, wies beim Virtual Boy Ersatz gemacht wird. Lediglich bei der Papp Version sieht man die Joycons. Beim Virtual Boy müssten die allerdings dann getrennt von der Konsole genutzt werden, da die Konsole ja reingepackt wird in den Kasten da. Das könnte irgendwie auch nochmal etwas unpraktisch dann sein, weil normalerweise sind die Hände ja am Virtual Boy dran, soweit ich weiß, um das eben ans Gesicht zu halten. Aber kp genau... Vielleicht könnt die neue Alternative sogar doch etwas unpraktikabler sein bzw. etwas anstrengender zu nutzen 😅
Sehe nun allerdings auch nochmal, dass wirklich nicht alle Spiele verfügbar sein werden. Kann man nur hoffen, dass die anderen auch noch kommen. Wenn es ein System gibt, welches man komplettiert anbieten könnte, dann wäre es wohl der Virtual Boy xD
Naja kann man auch fragen, warum Leute Vinyl oder gar Kassetten teilweise wieder kaufen bei Musik : D Ist halt einfach ne Art Retro Romantisierung würde ich es vielleicht nennen. Jedenfalls reine Nostalgie. Ist ja auch irgendwie interessant zu sehen, wie 3D und das VR Konzept in den Kinderschuhen aussahen, Aber man braucht da dann natürlich ne gewisse Faszination für. Wer einfach nur spielen will, dem würde ich das auch weniger empfehlen. Da gibts dann wirklich genug bessere Alternativen.
Frage mich aber auch... Wenn das Ganze Ding so erfolgreich wird... Und Leute eventuell gar viel Interesse an sowas zeigen, ob Nintendo nicht ihr "Trauma" überwindet und doch erneut etwas in der Richtung probieren würde, abseits der stark vereinfachten und irgendwie ziemlich schnell fallen gelassenen Labo VR Version.
Wäre halt schon interessant. Obs gut werden würde ist natürlich ne andere Frage
Ich muss halt zugeben, ich mag sowas kurioses. Ich habe ja tatsächlich auch irgendwie Interesse den den CD-i bzw. die furchtbaren CD-i Zelda Spiele mal auszuprobieren xD Das ist halt wieder alles so ne Art von "Trash", die wiederum einen gewissen Charme versprühen. So würde ich auch den Virtual Boy einfach irgendwie einordnen. Und ich bin ganz ehrlich... keines der Spiele, die dafür rauskamen sah wirklich so aus, als ob man das groß durchspielen müsste xD ... Aber irgendwie ist es wie das hässliche aber irgendwie doch liebenswerte kleine Geschwisterchen ... Oder eine Art Verkehrsunfall, von dem man sein Blick nicht abwenden kann. Je nachdem. In Beiden Fällen ist irgendeine Art und Form von irrationalem Interesse vorhanden
Stimmt, der Preis ist schon sehr happig und dass das Ding komplett ohne eigene Technik daherkommt, hatte ich schon ganz vergessen.
Mein Fall ist es aber auch nicht ^ ^
Als Eingabegerät halte ich auch die Joy-Cons für naheliegend. Das Original hatte einen eigenen Controller, welches hier laut der Produktseite nicht dabei sein wird.