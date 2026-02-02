Nach One Piece und Pokémon soll der nächste populäre Anime bald LEGO-Sets erhalten

Es sieht ganz danach aus, als würden das Herz der Karten und LEGO bald gemeinsam Sache machen. Nach One Piece und – gewissermaßen – Pokémon könnte nun die nächste große Anime-IP den Weg in den LEGO-Kosmos finden: Yu-Gi-Oh.

Leak deutet auf offizielles Yu-Gi-Oh-Set hin

Laut einem Insider plant LEGO noch in diesem Jahr ein offizielles Yu-Gi-Oh-Projekt. Sollte sich das Gerücht bewahrheiten, wäre es bereits die dritte prominente Anime-Kollaboration innerhalb von etwas mehr als einem halben Jahr.

Der Einstieg soll offenbar über LEGO Ideas erfolgen, also das Programm, in dem Fans ihre eigenen Entwürfe einreichen können. Geplant ist ein Yu-Gi-Oh-Designwettbewerb, bei dem Fans ihr eigenes Set entwerfen können.

Das Gewinnerdesign soll anschließend als offizielles Produkt erscheinen. Empfohlen werden demnach Motive aus der Duelist-Kingdom- oder Battle-City-Ära, also klassische Duelle, Charaktere oder ikonische Monster. Die maximale Teilezahl soll bei 2.000 Steinen liegen. Laut Gerücht startet der Wettbewerb am 3. Februar und läuft bis zum 10. März.

LEGO und Anime

Ganz neu ist Anime für LEGO allerdings nicht. Einzelne Ausflüge wie das Voltron-Set aus dem Jahr 2018 oder die Speed-Racer-Reihe von 2008 blieben lange Ausnahmen. Erst ab 2025 zeichnete sich ein klarer Kurswechsel ab: Die One-Piece-Reihe startete mit sieben Sets im August 2025, weitere sollen im Sommer 2026 folgen.

Auch Pokémon hält ab März 2026 Einzug ins Sortiment, mit mehreren Sets und einer zweiten Welle im Sommer. Zwar basiert One Piece offiziell auf der Netflix-Live-Action-Serie, die zugrundeliegende IP ist jedoch fest in der Anime- und Manga-Kultur verwurzelt.

Ob Yu-Gi-Oh mehr als ein einmaliges Projekt wird, bleibt offen. LEGO Ideas ist bekannt für experimentelle Einzelsets, die sich eher an Sammler als an klassische Spielkonzepte richten. Hätten ihr daran Interesse?

via GameRant, Bildmaterial: LEGO