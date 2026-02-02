ATB war nur „Plan B“ – Nomura lüftet nach 30 Jahren ein Geheimnis zu Final Fantasy VII

Kürzlich feierte Final Fantasy VII seinen 29. Geburtstag. Grund genug für Creative Director Tetsuya Nomura, einen Blick hinter die Kulissen des Originals zu gewähren, aus dem eine spannende Erkenntnis hervorgeht.

Demnach sah der Branchenveteran seinerzeit ein anderes Kampfsystem für das ikonische Rollenspiel vor. Das gefeierte ATB-System, das letztlich zum Einsatz kam? Offenbar nicht mehr als ein Plan B.

Über Twitter teilte Nomura eine Nachricht, begleitet von einer Konzeptzeichnung aus Zeiten der Originalproduktion. Die spannende Aussage: Man wollte eigentlich schon 1997 eine dynamischere Spielerfahrung schaffen.

Zum entsprechenden Entwurf, der Cloud vor einer Stadtkulisse bei der Keilerei mit einem hochgewachsenen Drachen zeigt, schreibt Nomura: „Darüber hinaus sah der Entwurf – anders als frühere FF-Titel – Kämpfe vor, die nicht auf festen Schlachtfeldern stattfanden, sondern während man sich durch die dreidimensionale Umgebung der Stadt bewegte.“ Echtzeit statt rundenbasiert, quasi.

Der Haken: „Technische Einschränkungen erforderten die Beibehaltung des ATB-Systems“, führt Nomura aus. Über aufwendigere Kameraeinstellungen bemühte man sich um zusätzliche Dynamik, eine Realisierung der Grundidee sollte dann aber erst Jahre später im Zuge der Remake-Trilogie erfolgen.

Schon in frühen Interviews, Shmuplations hat ein solches transkribiert, erklärte der damalige Director Yoshinori Kitase, dass Final Fantasy VII „einen einzigen Stil“ verfolgen sollte und Weltkarte, Cinematics und Kampfszenen eigentlich nicht voneinander getrennt sein sollten. Heute fühlt man sich an diese Vision vor allem bei den Übergängen zu den Cinematics erinnert.

Wo wir schon im Thema sind: In Hinblick auf das letzte Spiel der groß angelegten Trilogie legte sich Nomura erst kürzlich bezüglich des finalen Titels fest. Wann wir den dritten Teil endlich kennenlernen, bleibt allerdings weiterhin offen.

Die besagte Konzeptzeichnung von Tetsuya Nomura

via PLAY3, Bildmaterial: Final Fantasy VII Remake, © 1997, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI. LOGO ILLUSTRATION: ©1997 YOSHITAKA AMANO