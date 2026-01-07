Was soll schiefgehen: Neue Pikachu-Promokarte wird bald wieder in einem Museum verteilt

Schon im September hatte The Pokémon Company angekündigt, dass man im Londoner Natural History Museum mit einer Pokémon-Aktion ins neue Jahr startet. Dazu gibt es jetzt weitere Details, allen voran zu einer Promokarten-Verteilung. Was soll schon schiefgehen?

So wurde bestätigt, dass die Aktion unter dem Motto des Buches Pokécology stehen wird, das kürzlich auch für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt wurde. Das Buch kann bereits über Amazon vorbestellt* werden. So weit, so thematisch passend.

Ein Pop-up-Store begleitet das Event ab dem 26. Januar 2026 mit entsprechenden Merchandise-Produkten. Einige davon werden auch im Shop der Museums-Website sowie in den Pokémon Centern erhältlich sein. Darüber hinaus erhalten alle KäuferInnen im Pop-up-Store eine Jumbo-Promokarte mit einem Pikachu-Motiv.

Was soll schon schiefgehen? Um nicht eine neue „van Gogh“-Drama zu erleben, hat man sich wohl überlegt, dass die Karte ab dem 30. Januar auch bei verschiedenen Einzelhändlern im Land verteilt wird. EIn Ansturm auf den Pop-up-Store des Museums kann man so hoffentlich vermeiden. Darüber hinaus ist der Zugang natürlich nur mit Eintrittskarte möglich.

Erinnerungen werden wach

Bereits 2023 sorgte die Kooperation zwischen Pokémon und dem Amsterdamer Van-Gogh-Museum für gehöriges Chaos. Damals führte ein exklusives Pikachu-Sammelkartenmotiv zu massiven Scalper-Problemen, langen Schlangen und sogar internen Konsequenzen. Auch bei vergangenen McDonald’s-Aktion rund um Pokémon-Karten war die Nachfrage derart groß, dass die Aktionen früher beendet werden mussten.

Ob die geplanten Maßnahmen ausreichen, um ein neues Chaos zu verhindern, bleibt abzuwarten – schließlich wecken limitierte Pokémon-Artikel bekanntlich besonders viel Jagdfieber. Reibungsloser Museumsbesuch oder das nächste Scalper-Drama, was meint ihr?

Die neue Promokarte:

via Serebii, Bildmaterial: The Pokémon Company