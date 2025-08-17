Nach „Happy Meal“-Chaos: McDonald’s zieht Konsequenzen aus Pokémon-Aktion

Aktuell überschlagen sich die Meldungen. Erst vor wenigen Tagen haben wir über das Fiasko rund um die aktuelle „Happy Meal“-Aktion zu Pokémon in Japan berichtet – jetzt reagiert McDonald’s. Nach dem Ansturm von Scalpern, der nicht nur für leere Vorräte, sondern auch für haufenweise verschwendetes Essen sorgte, gibt es nun strengere Regeln.

Das hat McDonald’s jetzt vor …

In einer neuen Mitteilung kündigt McDonald’s an, dass bis zum Ende der Aktion am 17. August pro Gruppe nur noch drei Happy Meals bestellt werden dürfen. Bestellungen ab vier Stück werden direkt storniert. Zudem behalten sich einzelne Filialen vor, weitere Einschränkungen je nach Tageszeit einzuführen.

Für viele Fans kommt diese Maßnahme allerdings zu spät. Die heiß begehrte Pikachu-Sammelkarte ist bereits ausverkauft – und taucht jetzt zu satten Preisen beispielsweise auf eBay auf. Dort liegen einzelne Exemplare der Karte zwischen 20 und 40 US-Dollar.

Damit bleibt für die restliche Laufzeit der Aktion nur noch die Auswahl an Pokémon-Spielzeugen. Ob McDonald’s beim nächsten Mal besser vorbereitet ist, bleibt abzuwarten – gerade, wenn es wieder um seltene Karten geht, die bekanntermaßen wie ein Magnet auf Scalper wirken.

Wie steht ihr zu den neuen Regeln? Hätten sie von Anfang an gelten müssen, oder sind drei Happy Meals pro Gruppe zu streng? Diskutiert gerne mit uns in den Kommentaren.

via GameRant, Bildmaterial: McDonald’s, The Pokémon Company