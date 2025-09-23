Chaos befürchtet: Neuer Pop-up-Store bietet mal wieder exklusive Pokémon-Produkte an

Es ist mal wieder so weit: Ab dem 26. Januar 2026 öffnet im Londoner Natural History Museum ein temporärer Pokémon-Store seine Pforten. Bis zum 22. März 2026 können Fans dort exklusive Merchandise-Artikel shoppen – darunter Kleidung, Accessoires, Poster und ein brandneues Pikachu-Plüschtier, das den berühmten Museumsbau umarmt.

Erinnerungen an Van Gogh und McDonald’s

Falls ihr ein Déjà-vu habt, ist das nicht unbegründet: Bereits 2023 sorgte die Kooperation zwischen Pokémon und dem Amsterdamer Van-Gogh-Museum für gehöriges Chaos. Damals führte ein exklusives Pikachu-Sammelkartenmotiv zu massiven Scalper-Problemen, langen Schlangen und sogar internen Konsequenzen.

Auch bei vergangenen McDonald’s-Aktion rund um Pokémon-Karten war die Nachfrage derart groß, dass die Aktionen früher beendet werden mussten. Diesmal will man offenbar besser vorbereitet sein: Für den Zutritt zum Londoner Pop-up-Store werden kostenlose Online-Tickets benötigt, die ab dem 1. Oktober vorbestellt werden können.

Hoffen auf ein Scalper-freies Jubiläum

Neben dem physischen Store sollen ausgewählte Produkte zeitgleich auch online im Shop des Natural History Museum sowie im offiziellen Pokémon Center UK erhältlich sein. Ein Teil der Einnahmen kommt der Forschungsarbeit des Museums zugute.

Ob die Ticketpflicht ausreicht, um ein neues Chaos zu verhindern, bleibt abzuwarten – schließlich wecken limitierte Pokémon-Artikel bekanntlich besonders viel Jagdfieber. Was meint ihr: Lernt The Pokémon Company aus der Vergangenheit oder stehen wir vor dem nächsten großen Sammler-Drama?

via Eurogamer, Bildmaterial: The Pokémon Company