Van-Gogh-Museum hat nach Chaos um „Pikachu mit grauem Filzhut“ vier Mitarbeitende suspendiert

Sicher erinnert ihr euch noch an die Verteilaktion des besonderen „Pikachu mit grauem Filzhut“ im Van-Gogh-Museum. Ein Schuss in den Ofen, das wurde ausreichend thematisiert. Nachschub der Karten soll es in den nächsten Wochen geben, aber nur lokal in niederländischen Geschäften. The Pokémon Company hatte sich nach dem Event bei den Fans entschuldigt.

Auch die Aufarbeitung im Van-Gogh-Museum war reich an Konsequenzen, wie jetzt bekannt wird. Demnach wurden vier Mitarbeitende des Museums nach dem Chaos suspendiert. Das Museum wollte die Zahl gegenüber Eurogamer nicht bestätigen, gab aber an, dass es Suspendierungen aufgrund von Fehlverhalten gab.

Getroffen habe es Sicherheitspersonal und Angestellte. Die niederländische Website Het Parool berichtet von mindestens vier Mitarbeitenden. Dabei soll ein Mitarbeiter eine Kiste mit Karten unterschlagen haben. Einer der Betroffenen habe 25 Jahre lang im Museum gearbeitet. Die Mitarbeitenden würden in den Dienst nicht zurückkehren, heißt es.

Im Van-Gogh-Museum in den Niederlanden gab es im vergangenen Jahr eine Ausstellung zu Pokémon. Begleitet wurde diese von einer Verteilung der besonderen Karte „Pikachu mit grauem Filzhut“. Das Museum wurde förmlich überrannt, nicht nur von Fans, auch von Scalpern.

Die Karten waren schnell vergriffen und die Verteilaktion wurde anschließend wegen des Andrangs eingestellt. Später entschuldigte sich The Pokémon Company für die fehlgeschlagene Aktion. Etliche der Karten landeten für mehrere Hundert Euro bei Ebay.

Bildmaterial: The Pokémon Company