Pokémon-Karte zu van Gogh: Scalper lassen Kollaboration im Chaos versinken

Die schöne Idee einer Kollaboration des Van Gogh Museums mit The Pokémon Company „war mal wieder ein Schuss in den Ofen“.

Wir erinnern uns: Vom 28. September bis zum 7. Januar 2024 sollten vor allem kleine BesucherInnen Pikachu, Evoli, Relaxo und viele weitere Pokémon im Van Gogh Museum in Amsterdam entdecken. So wollte man Kunst-Neulingen die Werke von Vincent van Gogh näherbringen. Im Zuge der Aktion winkte auch eine besondere Promokarte – „Pikachu x Van Gogh Museum“, die das beliebte Pokémon mit grauem Filzhut zeigt. Tja und ihr könnt euch schon denken, wo der Haken ist.

Scalper stürmen Museum

Kurz nach Start der Ausstellung gab es bereits erste Videos in den sozialen Medien, die ein überlaufenes Museum zeigen. In diesen kämpfen erwachsene Menschen um das Merchandise. Wenig später tauchten dann vor allem die Promokarten zu Scalper-Preisen im Netz auf.

Joe Merrick von Serebii findet via Twitter die passenden Worte: „Das macht mich so traurig und ist der Grund, warum wir keine schönen Dinge haben können. Ich habe in den ersten Tagen so viele gesehen, die hingehen wollten, nur um Karten und Merchandise zum Weiterverkauf zu bekommen. Das ist keine akzeptable Praxis. Wenn ihr das tut, schämt euch.“

Die Konsequenz: Via offiziellem Twitter-Kanal äußert sich The Pokémon Company zum Status der Aktion, der enttäuschend ausfällt:

[…] Aufgrund der überwältigenden Nachfrage sind alle unsere Produkte aus dieser Kollektion ausverkauft. Wir verstehen, dass dies für viele enttäuschend ist, die in unseren offiziellen E-Mail- und Social-Media-Kanälen nach Ratschlägen für den Kauf gesucht haben. Wir arbeiten aktiv daran, den Fans, die im Pokémon Center einkaufen, in Zukunft Promokarten „Pikachu mit grauem Filzhut“ zur Verfügung zu stellen. Details werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre anhaltende Unterstützung.

Die Promokarte unterliegt natürlich der Verfügbarkeit. Das bedeutet, dass Kinder und ihre Familien die Ausstellung natürlich auch weiterhin genießen können, sobald der Trubel sich aufgelöst hat. Die Sonderausstellung soll nämlich noch bis zum 7. Januar 2024 laufen.

Bildmaterial: The Pokémon Company