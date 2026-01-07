Fans sind irritiert: PlayStation bewirbt „Resident Evil“-Lookalike auf offiziellen Youtube-Kanal

Mit einem neuen Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal sorgt PlayStation aktuell für Stirnrunzeln unter Fans. Mit Ebola Village steckt ein Horror-Shooter in den Startlöchern, der zum 23. Januar für PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar werden soll. Und dieser bedient sich recht offensichtlich an Capcoms ikonischer Horror-Marke Resident Evil.
Fans wiesen flott auf das offenbar KI-generierte Cover des Videos, die frappierenden Ähnlichkeiten zu Resident Evil (bis hin zur Schriftart des Titels) und die überaus altbackene Technik hin. Man sollte betonen, dass Ebola Village bereits vor einigen Monaten für PCs erschienen ist. Noch verwirrender ist, dass dies der neueste Titel in einer Reihe ähnlicher Spiele ist, von denen keines jemals wirklich Aufsehen erregte.
Die Kommentare unter dem kürzlich veröffentlichten Trailer zu Ebola Village sind äußerst negativ und spiegeln die Verwirrung der PlayStation-Fans über dieses Spiel treffend wider. Ein User schreibt: „Wir haben Resident Evil zu Hause“, in Anspielung auf ein bekanntes Meme. Ein anderer erklärt weniger humorvoll: „Dass der offizielle PlayStation-Account für so ein billiges Abklatschspiel wirbt, ist wohl ein neuer Tiefpunkt.“
Besagter Trailer zeigt diverse Sequenzen, die stark an Inhalte aus der Resident-Evil-Reihe erinnern. So wird die Spielfigur etwa in bester „Resident Evil 4“-Manier von einem Kettensäge schwingenden Dörfler gejagt. An anderer Stelle arbeitet sich die Figur durch ein finsteres Anwesen, wobei manch Einstellung frappierend an Resident Evil 7 erinnert.
Interessant: Auf Steam erfreut sich der Titel aktuell an einem „sehr positiven“ Bewertungsdurchschnitt, basierend auf rund 320 Rezensionen. Eine Nutzerin bewertet: „Es ist vom Prinzip her wie Resident Evil, aber in Russisch und lustig.“ Ein anderer Nutzer meint nur: „trash“ – und ließ sich seinen Kaufpreis erstatten. Einen Metacritic-Score hat „Ebola Village“ nicht.
Derzeit ist das Video noch online:
Wie man seit dem Abandoned-Debakel ja weiß, kann man sich in dieses Indie-Programm bei Sony einkaufen, wenn man Kapital hat und für Sichtbarkeit und Promo zahlen.
Und außerdem ist Ebola Village kein wirklicher Rip-Off, ansonsten müsste man das Spiel zwei News über dieser hier, nämlich Parasite Mutant, auch als solches bezeichnen^^ Meine mich zu erinnern, Ebola Village ist ne ganze Reihe an Spielen bereits, hat anscheinend ne Fan-Community und da hat nie ein Hahn nach gekräht. Hier wird nichts direkt von Resident Evil kopiert, auch, wenn man den Teaser-Trailer gerne so zusammengeschnitten hat. Und das Spiel hat mit Resident Evil ungefähr so viel zu tun wie mein Kontostand mit dem von Taylor Swift. Wieso sich also darüber aufregen? Sony ist gegen viel dreistere Titel zuletzt vorgegangen, die direkt PlayStation First Party Titel auf irgendeine Art schäbig kopiert haben obwohl sie nichts weiter als irgendwelche Unreal Asset-Flips waren.
Ich würde Ebola Village auch nicht spielen und wirklich hochwertig ist es auch nicht. Aber in dem Falle, Leben und Leben lassen. Ich sehe hier kein Problem sofern Capcom nicht aus irgendwelchen Gründen gegen die Entwickler vorgeht. Aber in diesem Spiel fängt man zum Glück keine Mini-Monster^^
Auf mich wirkts auch so, als sei das einzige Problem das Cover bzw. vor Allem die Schrift vom Titel. Das wirklich etwas dreist kopiert und wirft ein viel schlechteres Licht auf das Spiel, als es wahrscheinlich verdienen würde. Was man im Trailer sieht, sieht jedenfalls nicht nachm billigen KI Kopiervorgang aus, sondern als ob sich da durchaus Leute Mühe gegeben haben etwas in der Richtung zu kreieren, die sie selber sehr schätzen.
Denke mal, ansonsten wär das Ganze auch nicht so positiv bewertet.
Cover bzw. Titel Font, sollten die sich aber schon eher was anderes ausdenken. Das würde auch dem Spiel auch besser tun...^^