Fans sind irritiert: PlayStation bewirbt „Resident Evil“-Lookalike auf offiziellen Youtube-Kanal

Mit einem neuen Trailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal sorgt PlayStation aktuell für Stirnrunzeln unter Fans. Mit Ebola Village steckt ein Horror-Shooter in den Startlöchern, der zum 23. Januar für PlayStation 5 und PlayStation 4 verfügbar werden soll. Und dieser bedient sich recht offensichtlich an Capcoms ikonischer Horror-Marke Resident Evil.

Fans wiesen flott auf das offenbar KI-generierte Cover des Videos, die frappierenden Ähnlichkeiten zu Resident Evil (bis hin zur Schriftart des Titels) und die überaus altbackene Technik hin. Man sollte betonen, dass Ebola Village bereits vor einigen Monaten für PCs erschienen ist. Noch verwirrender ist, dass dies der neueste Titel in einer Reihe ähnlicher Spiele ist, von denen keines jemals wirklich Aufsehen erregte.

Die Kommentare unter dem kürzlich veröffentlichten Trailer zu Ebola Village sind äußerst negativ und spiegeln die Verwirrung der PlayStation-Fans über dieses Spiel treffend wider. Ein User schreibt: „Wir haben Resident Evil zu Hause“, in Anspielung auf ein bekanntes Meme. Ein anderer erklärt weniger humorvoll: „Dass der offizielle PlayStation-Account für so ein billiges Abklatschspiel wirbt, ist wohl ein neuer Tiefpunkt.“

Besagter Trailer zeigt diverse Sequenzen, die stark an Inhalte aus der Resident-Evil-Reihe erinnern. So wird die Spielfigur etwa in bester „Resident Evil 4“-Manier von einem Kettensäge schwingenden Dörfler gejagt. An anderer Stelle arbeitet sich die Figur durch ein finsteres Anwesen, wobei manch Einstellung frappierend an Resident Evil 7 erinnert.

Interessant: Auf Steam erfreut sich der Titel aktuell an einem „sehr positiven“ Bewertungsdurchschnitt, basierend auf rund 320 Rezensionen. Eine Nutzerin bewertet: „Es ist vom Prinzip her wie Resident Evil, aber in Russisch und lustig.“ Ein anderer Nutzer meint nur: „trash“ – und ließ sich seinen Kaufpreis erstatten. Einen Metacritic-Score hat „Ebola Village“ nicht.

