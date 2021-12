The Legend of Zelda: So könnte Kakariko Village in der Unreal Engine 5 aussehen

Zelda-Fan RwanLink hat auf seinem Youtube-Kanal ein Video veröffentlicht, das aktuell oft geteilt wird. Es zeigt nämlich Kakariko Village aus Zelda: Ocarina of Time in beeindruckender Grafik. Eine Optik, die sich viele Zelda-Fans natürlich auch für die Videospielserie wünschen würden.

Erstellt wurde die Grafik-Pracht mit der Unreal Engine 5. Nach einem kleinen Intro seht ihr ab Minute 4:10 auch „echte“ gespielte Szenen. Wer das N64-Original gespielt hat, erkennt das Dörfchen kaum wieder.

Die Youtube-Kommentare loben das Video in höchsten Tönen, einzig an der wackeligen Kameraführung stören sich einige ZuschauerInnen. Wie findet ihr die Grafik-Demo? Ihr könnt euch das Video bei Youtube ansehen.

Eines ist klar: Die Fortsetzung zu Zelda: Breath of the Wild wird so nicht aussehen. Fakt ist auch: Ein großes Unheil sucht mal wieder die Welt von Hyrule heim. Das zeigte der vorläufig letzte Trailer zum Spiel im Rahmen der E3 2021. Worum es dabei aber genau geht, bleibt noch ein Mysterium.

Falls es euch jetzt wieder zu Ocarina of Time zieht: Das könnt ihr jetzt mit dem Erweiterungspaket bei Nintendo Switch Online auch auf der Switch spielen. Die Erweiterung von Nintendo Switch Online mit Spielen für Nintendo 64 und Sega Mega Drive sorgte zum Start für viel Kritik von Fans.

