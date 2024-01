„Remake“ zu Zelda: Ocarina of Time begeistert Fans, aber es dürfte wohl ein jähes Ende finden

Mittlerweile hat Zelda: Ocarina of Time über 25 Jahre auf dem Buckel. Die Grafik von Videospielen hat sich seitdem stetig weiterentwickelt. Ein Fan hat sich den Titel deshalb zur Brust genommen und der Grafik mit der Hilfe von Unreal Engine 5 einen modernen Anstrich verpasst.

YouTuber und Modder CryZENx arbeitet gerade an einem „Fan-Remake“ zum Spiel. In einem Video, das eine Länge von fast anderthalb Stunden besitzt, zeigt er seinen bisherigen Fortschritt. Vom Anfang des Spiels bis zum Donnerberg sind so einige bekannte Orte dabei.

Der Modder hat sogar ganz eigene Botschaften im Spiel eingebaut. Bei Minute 49:53 ist beispielsweise ein Tribut an Satoru Iwata, Stan Lee, Martin Pfister und andere Personen zu sehen. Die Fans in den Kommentaren bei Youtube zeigen sich rundum begeistert.

Der Youtuber bietet dem Vernehmen nach auch eine spielbare PC-Variante für seine Patreon-Unterstützer an. Spätestens hier dürfte die Geschichte dann ein baldiges Ende nehmen. Nintendo geht bekanntlich sehr behütend mit den eigenen Marken um und wenn jemand dann auch noch Geld damit verdient, ist wohl Schluss mit lustig.

Bei der Aufmerksamkeit, die das Fan-Projekt derzeit auch medial erhält, dürfte wohl auch Nintendo wach werden. Ein anderer Youtube-Kanal hat übrigens ein Vergleichsvideo gemacht und die Szenen aus dem „Fan-Remake“ jenen aus dem Original gegenübergestellt.

Es ist nicht das erste „Ocarina of Time“ in der Unreal Engine 5. Auch Youtuber RwanLink versuchte sich bereits, beschränkte sich dabei aber nur auf Videos und keine spielbare Version. Hier seht ihr Kakariko Village in seiner Interpretation!

Das Fan-Projekt seht ihr im folgenden Trailer:

via TechRush, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo