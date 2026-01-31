Schnappt euch jetzt diesen kostenlosen Pre-Order-Boni zu Tomodachi Life

In dieser Woche ging die Spezial-Direct zum neuen „Tomodachi Life“ über die Bühne und es gab unzählige interessante Einblicke zum Spiel, die den ein oder anderen doch vom Spiel überzeugen konnten.

Wenn ihr zu diesen Personen gehört, dann interessiert euch vielleicht der brandneue Vorbestellerbonus im Nintendo Store* – dort bekommt ihr zur physischen (und übrigens auch digitalen) Version einen magnetischen Bilderrahmen gratis dazu!

„Mit diesem magnetischen Fotorahmen werden deine Erinnerungen zum Hingucker“, beschreibt Nintendo. Die Handelsversion kostet übrigens 59,99 Euro und liegt damit unterhalb der Preise der letzten First-Party-Games. Allerdings ist Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden auch ein „Switch 1“-Spiel, das aber natürlich mit der Switch 2 kompatibel ist.

Für weniger Begeisterung als die Inhalte der Direct sorgten unter Fans die anschließend vorgestellten Restriktionen zum Teilen von Inhalten aus dem Spiel. Was Nintendo da konkret vorhat, erfahrt ihr in diesem Beitrag.

Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo