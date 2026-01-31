Bloober Team mit Teaser sorgt für Spekulationen um interessantes Horror-Remake

Noch vor ein paar Jahren hätte wohl kein Hahn danach gekräht, wenn das Bloober Team einen ominösen Countdown startet. Spätestens mit dem Erfolg des Remakes von Silent Hill 2 hat sich die polnische Schmiede allerdings ihre Mainstream-Sporen verdient.

Vor diesem Hintergrund warten Horror-Fans nun auch gespannt den Ablauf einer Countdown-Seite ab, hinter der manch Genre-Enthusiasten gar ein weiteres Remake vermutet. Steuert man die Website an, wird man nicht nur von einem Zähler begrüßt, der pünktlich zum 14. Februar ablaufen soll.

Der Countdown wird von der Phrase „Some things never leave the walls. They only learn to wait.“ und der Grafik einer Rose begleitet. Für einige Fans genug, um an eine Neuauflage des kontroversen Survival-Horror-Geheimtipps Rule of Rose, aus dem Jahr 2006, zu glauben.

Die Kontroverse um Rule of Rose

Im Original schlüpften SpielerInnen in die Rolle von Jennifer, einer jungen Londonerin im Jahr 1930, die in einer Welt gefangen ist, die von jungen Mädchen, den sogenannten „Red Crayon Aristocrats“, beherrscht wird. Der Titel wurde seinerzeit kontrovers aufgenommen. 2007 war Rule of Rose Gegenstand einer moralistischen Kampagne in Europa, bei der der damalige Justizminister der Europäischen Union – Franco Frattini – behauptete, das Spiel enthalte „obszöne Grausamkeit und Brutalität“.

Rule of Rose wurde in Kontinentaleuropa veröffentlicht, aber der italienische Publisher 505 Games sagte die Veröffentlichung in Großbritannien ab – teilweise wegen Frattinis Kommentaren und teilweise wegen Kommentaren der britischen Medien, die behaupteten, Rule of Rose enthalte Sadomasochismus und Erotik Minderjähriger – beide Behauptungen sind falsch.

20 Jahre später nun also die Hoffnung auf ein Remake, das für viele interessierte SpielerInnen den Erstkontakt mit Rule of Rose bedeuten würde. Immerhin ist das Original ein waschechtes Sammlerstück, das teuer gehandelt wird.

Aber reicht die Rosengrafik für eine solche Annahme? Nicht wirklich. Interessant ist aber eine 30-sekündige Audio-Datei, die sich aus dem Seitenquelltext ziehen lässt und eine schaurige Aufnahme eines „William Blake“-Gedichts enthält: “O Rose, thou art sick! The invisible worm, That flies in the night, In the howling storm, Has found out thy bed O crimson joy; And his dark secret love Does thy life destroy.”

Woran Bloober konkret werkelt, erfahren wir spätestens am 14. Februar, wenn der Countdown abläuft.

via The Gamer, Bildmaterial: Bloober Team