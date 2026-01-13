„Resident Evil“-Fans sollten sich am 15. Januar abends nichts vornehmen

Die größte Nicht-Überraschung bei The Game Awards war wahrscheinlich die Enthüllung von Leon S. Kennedy für Resident Evil Requiem. Nach Medienberichten war es dennoch die größte Neuigkeit, was die Relevanz von Resident Evil wohl untermauert.

Zweite große Erkenntnis aus dem damaligen Trailer: Leon fährt Porsche. Okay. Schon im Dezember hatte man darüber hinaus versprochen, dass es im Januar ein Resident Evil Showcase mit weiteren Einblicken geben soll. Dieses hat man nun datiert. „Resident Evil“-Fans sollten sich am 15. Januar ab 23 Uhr nichts mehr vornehmen.

„Verpasse das 12-minütige Resident Evil Showcase mit den neuesten Details zu Resident Evil Requiem auf keinen Fall“, heißt es auf der offiziellen Website. Wahrscheinlich wird man uns neben neuen Spielszenen auch die amiibo-Figur von Grace Ashcroft vorstellen.

Resident Evil Requiem erscheint am 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series, PCs bei Steam und im Epic Games Store und Nintendo Switch 2. Teuer, aber auf jeden Fall günstiger als ein Porsche Cayenne Turbo GT: der Pro Controller zu Requiem für Switch 2, den ihr bei Amazon* vorbestellen könnt.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom