Das sind die Gewinner der The Game Awards 2025, wenn es nach Aufmerksamkeit geht

Wenn ihr diese Website regelmäßig besucht, dann waren möglicherweise Spiele wie Gang of Dragon, Stupid Never Dies oder Orbitals eure Highlights der The Game Awards 2025. Aber dann seid ihr möglicherweise in der berühmten Blase unterwegs. Denn in der Breite sieht das anders aus.

The Game Business hat Daten von Fancensus ausgewertet und so herausgefunden, dass Resident Evil Requiem der „Gewinner“ der The Game Awards 2025 war. Und zwar nicht, was die Auszeichnungen der Award-Show angeht. Das Spiel innerhalb der ersten Stunden nach der Show die meisten Medienveröffentlichungen erhalten.

Dass sich Capcom den Auftritt von Leon Kennedy so lange aufgehoben hat, ging also auf. Auch wenn die Überraschung kurz vor der Show bereits durchgesickert war. Neben Resident Evil Requiem haben Medien außerdem auf Tomb Raider: Legacy of Atlantis gesetzt, das laut The Game Business die meisten „front page slots“ auf Websites hatte.

Zu den weiteren „Gewinnern“ zählt Star Wars: Fate of the Old Republic, das die zweitmeisten Artikel erhielt und der größte Trailer war, basierend auf den Youtube-Zahlen auf den Kanälen „Star Wars“ und bei IGN. Der zweitbeliebteste Trailer war übrigens jener zu Marvel Rivals – NetEase hatte Deadpool als kommenden Charakter bestätigt.

Resident Evil, Tomb Raider, Star Wars und Marvel also – eigentlich keine Überraschung. Da ist Divinity von Larian fast schon Nische. Doch Medien haben die Enthüllung ebenfalls sehr oft aufgegriffen. Von den eingangs erwähnten Spielen schaffte es kein Spiel in diese besondere Top 10, die The Game Business wie folgt geteilt hat.

Die meisten Artikel zu Spielen der Game Awards (nach einem halben Tag)

Resident Evil Requiem – 1.043 Artikel Star Wars: Fate of the Old Republic – 970 Artikel Divinity – 937 Artikel Tomb Raider Catalyst – 767 Artikel Tomb Raider: Legacy of Atlantis – 753 Artikel Control: Resonant – 641 Artikel Pragmata – 626 Artikel Saros – 607 Artikel 007: First Light – 574 Artikel Star Wars Galactic Racer – 561 Artikel

Bildmaterial: The Game Awards 2023