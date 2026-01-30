Insider legt sich zu Format und Datum fest: Nächste Nintendo Direct soll kurz bevorstehen

Schon zu Beginn dieser Woche gab es erste Gerüchte um eine bald stattfindende Nintendo Direct – und zwar zusätzlich zu den Spezial-Ausgaben zu Super Mario Galaxy Movie und Tomodachi Life.

Anfang Februar sollte es demnach endlich wieder so weit sein. Doch ob es eine „echte“ Direct oder „nur“ ein Partner-Showcase sein würde das war noch fraglich. Insider NateTheHate legt sich jetzt in beiden Dingen fest.

Bei Twitter antwortet er einem Follower kurz und knapp: „Partner. 5th Feb.“ – ein Partner-Showcase am 5. Februar 2026 also. Die Partner-Showcases konzentrieren sich auf Spiele von Drittherstellern. Es wäre keine Überraschung, wenn sich hier viele Publisher und Entwickler gern einbringen wollen.

Aber auch Nintendo wäre eigentlich einen Blick über die nächsten Monate hinaus schuldig. Mario Tennis Fever (12. Februar) und die „Switch 2“-Version zu Super Mario Bros. Wonder (26. März) ebenso wie das neue „Tomodachi Life“ (16. April) haben zwar einen konkreten Termin, aber danach sieht es nach Ansicht vieler Fans „mau“ aus.

Der Ausblick fehlt noch

Pokémon Pokopia (5. März) wird sicherlich ein exklusives Zugpferd werden. Darüber hinaus sind Fire Emblem: Fortune’s Weave, Yoshi and the Mysterious Book ohne Termin. Nicht ungewöhnlich wäre zu dieser Jahreszeit, wenn Nintendo sich auch für das Herbstgeschäft in Stellung bringt. Mal sehen.

NateTheHate gilt in der Branche als vergleichsweise verlässliche Quelle. In der Vergangenheit lagen seine Einschätzungen zu Nintendo-Direct-Terminen mehrfach richtig, ebenso seine Angaben zum Zeitpunkt der ersten offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch 2.

Bildmaterial: Nintendo