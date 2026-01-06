Dragon Quest startet ins Jubiläumsjahr und verspricht zahlreiche Ankündigungen

Dragon Quest ist eine von vielen japanischen Videospielserien, die 2026 ein Jubiläum feiern. Es ist zugleich eine der ältesten, größeren Videospielserien, die sich bis heute gehalten hat. Mit Dragon Quest VII Reimagined steht die nächste Veröffentlichung unmittelbar bevor.

Und das Jubiläumsjahr wird noch viel mehr bereithalten, glaubt man einem Tweet von Square Enix. Der weist auf den diesjährigen 40. Geburtstag hin und verspricht: „Freuen Sie sich auf verschiedene Ankündigungen zur Feier des Jubiläums.“

„Dragon Quest“-Fans fällt da eine Ankündigung sicherlich gleich ein. Nämlich jene zu Dragon Quest XII. Informationen zu Dragon Quest XII gab es seit der ersten Ankündigung im Mai 2021 nur wenige. Im letzten Jahr wurde der Serien-Producer ausgetauscht, diese Aufgabe übernimmt jetzt Yosuke Saito. Der gab schon zum Jahreswechsel einen vielversprechenden Kommentar ab.

Wie es auch kommen mag, Dragon Quest bleibt vital. Ob ihr mit McDonald’s vital bleibt, sei mal dahingestellt. Eine „Dragon Quest“-Kampagne gibt es aktuell trotzdem in Japan bei McDonald’s. Und die wird mit ziemlich kuriosen Spots beworben!

Das Logo zum 40.

Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive