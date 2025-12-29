Der neue „Dragon Quest“-Producer bittet um euren Support, denn er hat 2026 viel vor

Die japanische Website Famistu hat ihre Interviews mit bekannten japanischen Entwicklern zum Jahresende veröffentlicht. In diesen kurzen Interviews sprechen die Schöpfer traditionell über ihre Ziele für das neue Jahr. Oft genug deuten sie dabei neue Projekte an.

Mit dabei war auch Yosuke Saito, und zwar nicht nur als Producer der NieR-Reihe, sondern als Vertretung für Dragon Quest. Im Frühjahr 2024 trat Yosuke Saito dem Vernehmen nach die Nachfolge von Yu Miyake an, der als Producer der Reihe zurücktrat. Berichten zufolge aufgrund der Verzögerung des „nächsten Teils der beliebten Serie“.

Man kann nicht so wirklich behaupten, dass die „Dragon Quest“-Reihe in Schwierigkeiten steckt. Die HD-2D-Remakes halten die Reihe ebenso am Laufen wie das ein oder andere Mobile-Spin-off. Aber auf Dragon Quest XII warten wir dann eben doch schon eine ganze Weile vergeblich. Hat das Warten 2026 ein Ende?

„Das 40-jährige Jubiläum von Dragon Quest ist endlich da! 40 Jahre … das ist unglaublich“, so Yosuke Saito im Neujahrsinterview. „Nachdem ich meine Rolle als Produzent von Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age beendet hatte und mich aus dem ‚Dragon Quest‘-Team zurückgezogen hatte, kehrte ich im April 2024 aufgrund einer Umstrukturierung als Leiter der Dragon Quest-Titel zurück.“

Und weiter: „Derzeit bin ich mit der Entwicklung verschiedener Projekte beschäftigt, daher denke ich, dass ich noch viel mehr zu berichten haben werde. Es ist etwas, das einen zum ‚Wooooooah!‘-Rufen bringt … Ich werde mein Bestes geben, also bitte unterstützt mich!“

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest XII: The Flames of Fate, Square Enix, HexaDrive, Orca