Sammler aufgepasst: Hi-Fi Rush erscheint dieses Jahr endlich physisch

Nachdem Hi‑Fi Rush 2023 zunächst auf Xbox und PCs erschien und 2024 auch auf der PlayStation 5 landete, war schnell klar: Das rockt! Kritiker wie Fans waren sich ungewöhnlich einig, dass hier etwas Besonderes gelungen ist. Der einzige echte Wermutstropfen blieb bislang allerdings die fehlende physische Version – bis jetzt.

Ab dem 18. Januar könnt ihr euch das stylische Rhythmus-Actionspiel endlich als Retail-Fassung für die PS5 oder Xbox sichern. Die Vorbestellungen laufen exklusiv über Limited Run Games und sind bis 1. März geöffnet. Die Auslieferung ist aktuell für den Zeitraum zwischen 1. Juli und 30. September geplant. Dass eine physische Version erscheinen wird, ist schon seit Längerem im Gespräch.

Das sind die Versionen

Zur Auswahl stehen gleich drei Editionen. Die günstigste ist die Rhythm Edition, die das Spiel in der Deluxe-Fassung samt zusätzlicher Kostüm-DLCs enthält und sich preislich bei 39,99 Dollar bewegt. Etwas üppiger fällt die Smidge Edition aus, die zusätzlich mit einem umfangreichen Soundtrack auf mehreren Discs samt Liner Notes aufwarten kann. Preislich liegt diese bei 69,99 Dollar.

Richtig tief in die Vollen geht schließlich die Armstrong Edition: Neben Spiel, DLCs und Soundtrack gibt es hier unter anderem ein Hardcover-Artbook, eine 808-Plüschfigur, eine Gitarrenreplik von Chai und diverse Sammlerstücke inklusive nummeriertem Echtheitszertifikat. Hier werden aber auch 174,99 Dollar fällig.

Fans können sich gleich doppelt freuen. Neben der physischen Version am Horizont ist auch die Zukunft des Entwicklers Tango Gameworks vorerst gesichert. Nach einigen Hin und Her rund um eine eventuelle Studioschließung ruderte man vergangenes Jahr zurück und will jetzt weiter machen. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr dazu.

via Gematsu, Bildmaterial: Limited Run Games