Square Enix kündigt Relax – Krystell’s Chillwave an, das im April im Westen erscheint

Square Enix hat SQ Relax – Krystell’s Chillwave angekündigt, ein neues Album im Rahmen der „SQ Remix“-Serie. Das Cover (illustriert von Kunitaro) zeigt Krystell, die in einem Musikgeschäft herumstöbert. Krystelle ist das Maskottchen des Chill-Streams von Square Enix Music und das gibt auch gleich den Grundton des neuen Albums vor.

„Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich zwischen den geschäftigsten Momenten des Lebens zu entspannen“, wirbt Square Enix. Das Album bietet zahlreiche bekannte Songs aus Final Fantasy, Xenogears, Chrono Cross, der Mana- und NieR-Serie und weiteren Spielen. Neu arrangiert auf eine besonders entspannte Weise.

Chillwave ist ein Musik-Mikrogenre, das verträumten Retro-Sound mit Lo-Fi-Klängen und Synthesizern ausstattet. Manchmal nur sommerlich entspannt, manchmal bis ins Psychedelische hinein. Wenn es erste Kostproben vom Album gibt, werden wir uns ein genaueres Klangbild machen können.

Die Veröffentlichung von SQ Relax – Krystell’s Chillwave ist im März 2026 in Japan vorgesehen, bei Play-Asia* könnt ihr schon vorbestellen. Wer etwas mehr Geduld hat, kann im Square Enix Store für 32,99 Euro ordern. Hier ist die Auslieferung im April geplant.

Die Trackliste verspricht unter anderem „Besaid“ und „Fight With Seymour“ aus Final Fantasy X, Klassiker wie „Liberi Fatali“ aus Final Fantasy VIII, aber auch „The Ultimate Confrontation“ aus Romancing SaGa 2 oder „Birds Fly, Fish Swim“ aus Live A Live.

Bildmaterial: Square Enix