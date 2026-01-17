Konkrete Termine für die digitale und physische Version von Homura: The Crimson Warriors

Vertriebspartner Reef Entertainment hat die konkreten Termine für Homura: The Crimson Warriors in Europa bekannt gegeben. Die Otome-Visual-Novel erscheint digital am 31. März 2026 und kann damit gerade so den eingegrenzten März-Zeitraum halten. Die Handelsversion folgt am 28. April und ist bei Amazon* bereits vorbestellbar.

Darüber hinaus gab es für Fans ein Update der offiziellen Website, wo ihr nun Wallpaper, Handy-Hintergründe und Social-Media-Icons findet – und so die Werbetrommel für das Spiel rühren könnt. Zuletzt hatte man auf dieser Website auch die Charakter-Seiten ergänzt.

Es handelt sich um eine Lokalisierung von Kurenai no Homura: Sanada Ninpouchou, das im Februar 2024 in Japan seine Neuauflage für Switch erlebte. Zuvor war die Otome-Visual-Novel im Juni 2018 in Japan für PS Vita erschienen.

Die Geschichte setzt 14 Jahre nach der Schlacht von Sekigahara ein, die Japan gespalten hat. Das Tokugawa-Shogunat ist nun fest an der Macht und plant, den verhassten Toyotomi-Clan endgültig auszulöschen. Dieser wiederum zieht sich in die Burg Osaka zurück und ruft um Unterstützung, der nur wenige Daimyo folgen.

Bildmaterial: Homura: The Crimson Warriors, Idea Factory, Design Factory, Otomate