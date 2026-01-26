Die nächste Nintendo Direct könnte schneller stattfinden, als ihr denkt

Nintendo könnte bereits Anfang Februar zur ersten großen Nintendo Direct des Jahres einladen. Laut dem bekannten Insider NateTheHate soll die Präsentation in der ersten Februarwoche stattfinden. In der aktuellen Podcast-Episode hat er diese Information geteilt.

Der 4. oder 5. Februar (je nach Zeitzone) sind derzeit die möglichen Termine. NateTheHate konnte bislang jedoch selbst bei seinen zuverlässigsten Kontakten keine endgültige Bestätigung einholen. Das Zeitfenster gilt entsprechend als wahrscheinlich, aber noch nicht fest eingeplant.

Es ist zudem unklar, um welche Art von Präsentation es sich handeln könnte. Neben einer klassischen Nintendo Direct steht auch ein Partner Showcase im Raum, der sich auf Titel von Drittanbietern konzentrieren würde, was bedeutet, dass dort Spiele vorgestellt werden, die nicht von Nintendo selbst entwickelt wurden.

Nintendo nutzt das erste Quartal traditionell, um kommende Veröffentlichungen für das laufende Jahr vorzustellen oder konkret zu terminieren. Einige Spiele sind für die nächsten Monate bereits angekündigt, darunter Mario Tennis Fever, das am 12. Februar erscheinen wird, sowie Pokémon Pokopia, das am 5. März folgt.

Am 26. März soll zudem Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park veröffentlicht werden. Auch Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden wird voraussichtlich bald einen konkreten Termin erhalten, da bereits eine separate Präsentation zu dem Titel angekündigt wurde.

NateTheHate gilt in der Branche als vergleichsweise verlässliche Quelle. In der Vergangenheit lagen seine Einschätzungen zu Nintendo-Direct-Terminen mehrfach richtig, ebenso seine Angaben zum Zeitpunkt der ersten offiziellen Vorstellung der Nintendo Switch 2.

