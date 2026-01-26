Nintendo schiebt schon die nächste Direct nach – diesmal geht es um Tomodachi Life

Kaum ist die kurze Direct zum Super Mario Galaxy Film vorbei, steht schon die nächste Präsentation an. Nintendo widmet diese Woche eine eigene Nintendo Direct einem lange erwarteten Titel: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden.

Termin & Dauer

Die Spezial-Direct läuft am Donnerstag, 29. Januar, um 15:00 Uhr deutscher Zeit und soll rund 20 Minuten dauern. Inhalte hat Nintendo vorab nicht verraten – ein konkreter Termin dürfte aber ganz oben auf der Wunschliste stehen. Ihr könnt euch die Direct auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo anschauen.

„Wo Träume wahr werden“ ist der erste neue Tomodachi-Teil seit 2013. Angekündigt wurde das Spiel im März 2025, einen ausführlicheren Einblick gab es zuletzt bei der großen September-Direct im vergangenen Jahr. Das Spiel erscheint für die erste Switch und wird natürlich auch auf der Switch 2 spielbar sein.

Die Reihe blickt auf starke Zahlen zurück: Tomodachi Collection erschien zunächst nur in Japan und verkaufte sich 3,2 Millionen Mal. Der Nachfolger Tomodachi Life (3DS) kam 2013 in Japan und 2014 im Westen auf den Markt und erreichte 6,72 Millionen Verkäufe – davon mindestens 2 Millionen in Japan.

Entsprechend groß ist das Interesse: Die Ankündigung eines neuen Teils sammelte auf Nintendos japanischem Twitter-Account über 400.000 Likes und überholte damit sogar die Switch-2-Ankündigung. Ob Nintendo diese Woche den ersehnten Termin liefert, erfahren wir also am Donnerstag um 15 Uhr. Fans sollten sich den Slot vormerken. Freut ihr euch schon auf den Titel?

via VGC, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo