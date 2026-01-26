Nintendo schiebt schon die nächste Direct nach – diesmal geht es um Tomodachi Life

Kaum ist die kurze Direct zum Super Mario Galaxy Film vorbei, steht schon die nächste Präsentation an. Nintendo widmet diese Woche eine eigene Nintendo Direct einem lange erwarteten Titel: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden.
Termin & Dauer
Die Spezial-Direct läuft am Donnerstag, 29. Januar, um 15:00 Uhr deutscher Zeit und soll rund 20 Minuten dauern. Inhalte hat Nintendo vorab nicht verraten – ein konkreter Termin dürfte aber ganz oben auf der Wunschliste stehen. Ihr könnt euch die Direct auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Nintendo anschauen.
„Wo Träume wahr werden“ ist der erste neue Tomodachi-Teil seit 2013. Angekündigt wurde das Spiel im März 2025, einen ausführlicheren Einblick gab es zuletzt bei der großen September-Direct im vergangenen Jahr. Das Spiel erscheint für die erste Switch und wird natürlich auch auf der Switch 2 spielbar sein.
Die Reihe blickt auf starke Zahlen zurück: Tomodachi Collection erschien zunächst nur in Japan und verkaufte sich 3,2 Millionen Mal. Der Nachfolger Tomodachi Life (3DS) kam 2013 in Japan und 2014 im Westen auf den Markt und erreichte 6,72 Millionen Verkäufe – davon mindestens 2 Millionen in Japan.
Entsprechend groß ist das Interesse: Die Ankündigung eines neuen Teils sammelte auf Nintendos japanischem Twitter-Account über 400.000 Likes und überholte damit sogar die Switch-2-Ankündigung. Ob Nintendo diese Woche den ersehnten Termin liefert, erfahren wir also am Donnerstag um 15 Uhr. Fans sollten sich den Slot vormerken. Freut ihr euch schon auf den Titel?
via VGC, Bildmaterial: Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden, Nintendo
2 Kommentare
Ich habe vorhin echt noch geschmunzelt, wieso man zu kaltem Kaffee nun noch ne Direct bringt. Ob hier irgendein neuer DLC vielleicht beworben wird. Das Spiel war in meiner Welt tatsächlich schon Monate erhältlich. So irrelevant ist es dann für mich auch. Aber ich konnte es wirklich nicht fassen, nun zu erfahren, dass Tomodachi Life noch nicht erschienen ist. Doch in mir brodelt was, dass es wirklich auf 2026 verschoben wurde oder so.
Also ich mag zwar grundsätzlich der pessimistische Typ sein, aber überraschenderweise gibt es wenig Spiele, die ich mit brennender Leidenschaft hasse. Tomodachi Life ist eines davon. Ich musste den Vorgänger aber wirklich um die 30 Stunden spielen, um zu dieser Erkenntnis zu kommen. Sobald diese Mii-Scheusale auch noch anfangen zu sprechen, bekomme ich Sodbrennen.
Aber dennoch scheint es denke ich einen Nerv zu treffen. Besonders in Japan. Wer weiß, vielleicht könnte das Spiel, jetzt, wo es von besserer Hardware profitiert, dann auch deutlich mehr Möglichkeiten bieten und vielleicht das werden, was der Vorgänger vermutlich schon gerne sein wollte. Wenn dem so ist, wünsche ich dem Spiel alles gute und allen viel Spaß, die darauf Bock haben.
Diese ganzen separaten Directs gehen mir aber langsam irgendwie auf den Keks. Sowas kann man machen, wenn man ein selbstbewusstes Programm für seine immer noch neue Plattform im Jahr 2026 bereits hat, aber beim aktuellen Szenario nervt das alles irgendwie. Wenn als nächstes dann auch noch chronologisch eine Indie-World und ein Partner-Showcase kommen, wo bei letzterem dann ausschließlich irgendwelche Late-Ports angekündigt werden, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das nicht mit größter Euphorie entgegengenommen wird.
Kann ich verstehen. Wenn ich JPGames nicht hätte, wüsste ich nicht mal, wann die Directs überhaupt kommen. Aus werbetechnischer Sicht bleibt Nintendo mit vereinzelten Directs aber wahrscheinlich besser im Gespräch, als mit einer einzelnen Direct, die nach einigen Wochen doch wieder verklungen ist.
Bei einer 20-minütigen Direct erwarte ich jetzt auch keine großen Ankündigungen; eher so Happen für zwischendurch.