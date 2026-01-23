Jetzt vorbestellen: Sichert euch die neuen amiibo zu Elefant-Mario, Kapitän Toad und Co.

Es gab eine Zeit, da mussten amiibo-Fans befürchten, dass die putzigen NFC-Figuren eine aussterbende Spezies sind. Großartige amiibo-Gelegenheiten wie Pikmin 4 oder Princess Peach: Showtime ließ Nintendo aus.

Seit einiger Zeit darf man aber wieder fest mit amiibo-Figuren rechnen. Die wohl größte amiibo-Chance nimmt Nintendo jetzt nachträglich wahr. Elefant-Mario-amiibo! Elefant-Mario* gehört mit Kapitän Toad & Plauderblume* und Poplin & Prinz Florian* zu den drei neuen amiibo zu Super Mario Bros. Wonder.

Alle drei Figuren sind jetzt vorbestellbar, der Nintendo Store macht dabei den Anfang. Die Figuren werden aber auch im teilnehmenden Handel verfügbar sein. Sichert euch eure amiibo-Figuren jetzt im Nintendo Store*:

Mit Street Fighter und Tears of the Kingdom ging das große amiibo-Comeback vor etwa einem Jahr los, es folgten Kirby Air Riders und Donkey Kong Bananza und inzwischen sind sogar Figuren zu Resident Evil Requiem und Pragmata angekündigt.

Die drei neuen Mario-Figuren erscheinen zeitgleich mit Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park am 26. März 2026. Landet eine der Figuren in eurer Sammlung? Mehr rund um neue Inhalte zur „Switch 2“-Version erfahrt ihr in diesem Beitrag!

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo