Die Jubiläumsfeier läuft an: Neue Persona-Aktionen vorgestellt – nur leider nicht für uns

Die Feierlichkeiten rund um das 30-jährige Jubiläum von Persona kommen langsam richtig ins Rollen. Nach dem Start der Jubiläums-Website und der ersten Ankündigung in diesem Jahr – der DLC-Kooperation zwischen Persona 5 und Fitness Boxing – haben Atlus und Sega nun nachgelegt und eine ganze Reihe neuer Aktionen vorgestellt.

Die Informationen wurden zunächst in einem Livestream gezeigt und anschließend auf der offiziellen Jubiläumsseite zusammengefasst. Wir erklären euch nachfolgend, worauf ihr euch (bei gefüllter Reisekasse) freuen könnt.

Viel zu sehen – leider oft weit weg

Im Fokus stehen zunächst neue Merchandise-Artikel mit Logos und Protagonisten der Hauptreihe. Dazu kommen mehrere Kooperationen: Eine Ichiban-Kuji-Lotterie zu Persona 5 Royal startet Ende Januar, außerdem ist ein Crossover-Pop-up-Store mit Sanrio in Shibuya geplant. Weitere Pop-up-Stores folgen in Tokio und Osaka.

Auch bei den Events wird ordentlich aufgefahren. Ein großes Persona Symphonic Concert ist für mehrere Termine im April und Mai 2026 in Tokio und Kyoto angesetzt. Außerhalb Japans ist ebenfalls etwas geplant: In Singapur öffnet ein „Persona 5 Royal“-Café, und in Jakarta wird das Jubiläum Teil eines größeren Sega-Atlus-Festivals.

Für uns hierzulande heißt das leider: Vieles findet nicht direkt vor unserer Haustür statt, ganz im Gegenteil sogar. Aber wer ohnehin eine Reise plant oder Kontakte vor Ort hat, könnte genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Ansonsten heißt es: Wir müssen uns mit dem Anniversary-Artwork (Artikelbild) und einer ziemlich ereignislosen Videobotschaft von Serien-Producer Kazuhisa Wada zufriedengeben.

Passend dazu lohnt sich vielleicht auch ein Blick auf die mögliche Neuausrichtung von Atlus-Spielen, um sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. In diesem Artikel erfahrt ihr mehr darüber.

via Siliconera, Bildmaterial: Persona 30th Anniversary, Atlus