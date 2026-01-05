Die Auflösung zum „Fitness Boxing“-Teaser dürfte einige Persona-Fans enttäuschen

Gleich zu Jahresbeginn ließ ein mysteriöser Teaser die Persona-Fans kurz aufhorchen: Ein kurzer, ominöser Teaser mit den Phantomdieben aus Persona 5 machte die Runde. Schnell ging man von einer größeren Ankündigung aus – vielleicht sogar etwas komplett Neuem.

Die Auflösung folgte jedoch zügig: Kein neues Spiel oder Ableger, sondern „nur“ ein DLC für Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer vom Entwickler Imagineer. Und der erscheint schon am 8. Januar – also genau an dem Datum, das zuvor auf der Jubiläumsseite so auffällig hervorgehoben wurde.

Der Persona 5 DLC im Überblick

Das „Persona 5 Royal Pack“ bringt vor allem musikalische Motivation mit. Mit dabei sind arrangierte Tracks wie Wake Up, Get Up, Get Out There, Life Will Change, Rivers in the Desert oder Last Surprise. Dazu kommen drei exklusive Kollaborations-T-Shirts, die das Crossover optisch abrunden.

Für Fans ist das keine große Überraschung: Fitness Boxing hat bereits in der Vergangenheit mit ungewöhnlichen Kooperationen aufgewartet – etwa mit Hatsune Miku oder Fist of the North Star. Persona fügt sich da fast schon irgendwie logisch ein.

Damit wissen wir zumindest, was uns am 8. Januar sicher erwartet. Ob ATLUS rund um das 30-jährige Persona-Jubiläum noch eine weitere, größere Ankündigung in der Hinterhand hat? Das bleibt vorerst offen – aber ganz ausgeschlossen wirkt es ehrlich gesagt nicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer, Imagineer, Nintendo