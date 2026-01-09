Die ersten Charts des Jahres sorgen für Partystimmung im deutschen Handel

Auch 2026 ermittelt GfK Entertainment die deutschen Games-Charts im Handel und lässt uns zumindest mit den Spitzenpositionen daran teilhaben. Und in der ersten Woche des Jahres kommt Partystimmung auf!

Bargeld und Gutscheine von Weihnachten haben Nintendo-Fans offensichtlich mehrheitlich für Super Mario Party Jamboree genutzt, das auch nach Silvester noch gefragt war und die Krone der Switch-Auswertung erklimmt. Auch plattformübergreifend war es das meistverkaufte, physische Spiel.

Auf der zweiten Position der plattformübergreifenden Rankings macht sich Pokémon-Legenden: Z-A breit. Das Spiel war zusätzlich auch Spitzenreiter in der „Switch 2“-Hitliste vor Donkey Kong Bananza. In den Switch-Charts landete übrigens die Super Mario Galaxy Collection auf dem zweiten Platz.

„In den PS5-Charts bleibt Ghost of Yotei ganz oben, gefolgt von der pünktlich zum Kinostart von Avatar: Fire and Ash erschienenen ‚From the Ashes‘-Edition zu Avatar: Frontiers of Pandora“, weiß GfK weiter zu berichten. Die Xbox-Series-Charts toppt Mafia: The Old Country vor Wiedereinsteiger Split Fiction.

Bildmaterial: Super Mario Party Jamboree, Nintendo