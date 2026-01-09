Granblue-Entwickler gründet eigenes AI Studio für „sichere und zuverlässige“ KI-Nutzung

Versetzen wir uns doch wenigstens einmal in die Rolle der oft gebeutelten Anzugträger. Na klar, wir bekommen mit: an der „Basis“ reagiert man eigentlich auf alles allergisch, was auch nur die Buchstaben „KI“ im Namen trägt. Und trotzdem: Diesen Trend verpennen? Einsparpotenziale ungenutzt lassen? Ressourcen weiter verschwenden? Mitarbeitenden moderne Unterstützung vorenthalten?

Bei Granblue- und Umamusume-Studio Cygames kam man zum Entschluss: nope. Wie Cygames heute bekannt gibt, hat man Cygames AI Studio gegründet. Die neue Tochtergesellschaft arbeitet unter dem Dach von Cygames und wird sich fortan auf die Entwicklung und den Vertrieb von KI-gestützten Tools und Diensten konzentrieren.

Ziel sei es, interne Modelle zu entwickeln, die von Entwicklern „sicher und zuverlässig“ genutzt werden können. Dabei will man auf Erfahrung aufbauen, die man seit über einem Jahrzehnt gesammelt habe. Man wolle einen „einzigartigen Kreationszyklus“ aufbauen, „der die Kreativität über eine einfache Effizienzsteigerung hinaus erweitert“. Schlagworte wie Sicherheit, Zuverlässigkeit und Effizienz suggerieren gute Absichten.

Cygames ist nicht neu auf dem KI-Gebiet, wie vermutlich so viele Studios. Automaton Media hat heraus gekramt, dass das Studio schon bei der CEDEC 2025 vorstellte, wie man KI-Tools bei Bug-Tickets, der Analyse von Social-Media-Beiträgen und sogar der Überprüfung von visuellen Assets auf moralische und kulturelle Standards hin nutzt.

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames