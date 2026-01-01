Teaser zu neuem Persona-Ableger zu Neujahr und dieses Genre habt ihr nicht erwartet

Falls ihr am Silvesterabend eine Runde Gaming-Bingo gespielt habt, dann stand dieses Spiel wahrscheinlich nicht auf eurem Zettel. Fitness Boxing Persona 5?! Die Ankündigung dieses Spiels wird auf einen Teaser erwartet, welchen der offizielle „Fitness Boxing“-Account bei Twitter in der Neujahrsnacht veröffentlicht hat.

Fitness Boxing ist eine Sportspielserie des japanischen Entwicklers Imagineer, in der man zu verschiedenen Songs unterschiedliche Workouts absolviert. Wer sich eine Kollaboration mit Persona nicht vorstellen kann, sei an Fitness Boxing Fist of the North Star und Fitness Boxing feat. Hatsune Miku erinnert.

Der Teaser bei Twitter zeigt einen Dialog im bekannten „Persona 5“-Style, den Gematsu wie folgt übersetzt hat. Dialogzeile 1: „???: Worauf bereitest du dich vor?“ gefolgt von Dialogzeile 2, der Antwort darauf: „???: Hehehe … Dieses Mal bereite ich einen etwas anderen Trainingsplan als sonst vor. Schließlich ist Ausdauer für einen Phantomdieb unerlässlich!“

Ein „Fitness Boxing“-Ableger zu Persona 5 also? Auf den ersten Blick kurios, auf den zweiten Blick passt das ins Schema. Auch Persona 4 erhielt mit den Arena-Spielen, Dancing All Night und den Q-Games einige teilweise unerwartete Spin-offs. Und in der „Persona 5“-Historie würde sich der „Fitness Boxing“-Ableger hinter Dancing in Starlight, Strikers und Tactica einreihen.

Bildmaterial: Persona 5 Strikers, Atlus, Koei Tecmo, Omega Force