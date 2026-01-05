Die erfolgreichsten Gacha-Games im Dezember: Eine Dating-Sim sahnt zum „Fest der Liebe“ ab

Bereits im September belegte die Dating-Sim Love and Deepspace dank einer Anniversary-Aktion den Spitzenplatz, nun wiederholte man dieses Kunststück im Dezember. Auffällig an diesen Zahlen: Das Otome-Dating-Spiel ist auch zunehmend in Japan und in den USA beliebt.

Den Milliardenumsatz knackte das Spiel wider Erwarten im zurückliegenden Jahr nicht, aber das angekündigte Housing-Update, das euch Zweisamkeit im eigenen Haus und „Die Sims“-artige Elemente verspricht, wird diese Umsatzmarke wahrscheinlich im Januar, zum zweiten Geburtstag des Spiels, knacken.

Die Top 10 in US-Dollar:

(04.) Love and Deepspace (Infold Games / Papergames, China) – 84.810.000 (07.) Genshin Impact (HoYoverse / Cognosphere, China / Singapur) – 40.825.000 (03.) Pokémon TCG Pocket (DeNA / The Pokémon Company, Japan) – 37.000.000 (01.) Honkai: Star Rail (HoYoverse / Cognosphere, China / Singapur) – 27.895.000 (14.) Zenless Zone Zero (HoYoverse / Cognosphere, China / Singapur) – 26.550.000 (12.) Fate/Grand Order (Lasengle / Aniplex, Japan) – 25.370.000 (09.) Wuthering Waves (Kuro Game, China) – 23.175.000 (10.) Monster Strike (Mixi / XFlag Inc, Japan) – 21.400.000 (05.) Uma Musume: Pretty Derby (Cygames, Japan) – 21.250.000 (08.) Naruto Mobile (Tencent, China) – 19.250.000

Weitere relevante Titel:

GODDESS OF VICTORY: NIKKE (Shift Up, Südkorea) – 17.000.000

BLEACH: Soul Resonance (A plus Japan) – 10.500.000

In den Top 10 gibt es mehrere Verschiebungen, aber wenige Überraschungen. Zenless Zone Zero ist zurück in den Top 10, während Arknights auf Platz 18 abgerutscht ist. Bleach: Soul Resonance hält sich dank einer treuen Spielerbasis insbesondere in China stark und steigt auf Platz 16.

Dazu liefert Pocket Gamer interessante Finanzdaten aus dem Mobile-Bereich. Demnach schaffte letztes Jahr kein Gacha-Game den Milliardenumsatz, auch wenn es beim Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket mit ca. 960 Millionen USD Umsatz knapp war. Somit gibt es letztes Jahr „nur“ acht Spiele mit Milliardenumsatz und ohne absoluten Gacha-Schwerpunkt, mit Honor of Kings (~2,4 Mrd.), Last War: Survival (~2,2 Mrd.) Whiteout Survival (1,9 Mrd.) und PUBG Mobile (1+ Mrd.) vier Titel aus China. Dazu kommen Roblox (2 Mrd.), Royal Match (1,9 Mrd.), Monopoly Go (1+ Mrd.) und Candy Crush Saga (1+ Mrd.) vier Titel aus dem Westen.

Apropos erfolgreich: Roblox ist weiterhin eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten nach Spielzeit und Social-Media-Aktivität. Dieses Jahr knackte die „Spiele-Plattform” Roblox eine Billion Aufrufe auf YouTube.

Abräumer bei The Game Awards

Im Dezember gab es zwar kein aufsehenerregendes Gacha-Game, aber ein Mobile-Game aus China machte trotzdem auf sich aufmerksam: Where Winds Meet kann bereits im ersten Monat 15 Millionen Spielende verzeichnen. Dazu gab es bei The Game Awards zwei kleine Überraschungen: Umamusume: Pretty Derby konnte den Titel als bestes Mobile-Game abräumen, während Wuthering Waves den Preis für das „Best Onging“- Game bekam.

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Gacha Revenue, Pocket Gamer (2, 3, 4, 5), Reddit, Bildmaterial: Love and Deepspace, Infold Games, Papergames