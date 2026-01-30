„Final Fantasy“ für immer spielbar: GOG nimmt vier Klassiker ins Preservation Program auf

Wie GOG bekannt gibt, sind vier „wegweisende Titel“ der „Final Fantasy“-Serie ab sofort auf der Plattform verfügbar. Es sind nicht nur die ersten „Final Fantasy“- Spiele auf der Plattform.

Alle vier Spiele sind auch mit einem „Good old Game“-Siegel versehen, was bedeutet, dass GOG diese Spiele ins „Preservation Program“ aufgenommen hat. GOG wird diese Spiele also auch auf zukünftigen PC-Konfigurationen spielbar halten, selbst wenn die ursprünglichen Entwickler ihre Unterstützung einstellen.

Namentlich handelt es sich um die beiden 3D-Remakes von Final Fantasy III und Final Fantasy IV sowie das Remaster von Final Fantasy VIII und Final Fantasy IX. Alle Spiele sind zum Start um 60 Prozent* reduziert.

„Der Lauf der Zeit löscht die Spiele aus, die dich geprägt haben. Vergessen, inkompatibel, unspielbar. Wir können uns wehren“, so GOG fast schon martialisch. Inzwischen sind 272 Spiele Teil dieses Programms. Wie immer erhaltet ihr bei GOG die Spiele DRM-frei.

Über welches der Spiele freut ihr euch am meisten? Inzwischen könnt ihr einigermaßen gesichert zum Original von Final Fantasy IX greifen. Das (nie angekündigte) Remake ist offenbar vom Tisch. Außerdem verließ kürzlich Charakter-Designer Toshiyuki Itahana seinen Arbeitgeber Square Enix.

Bildmaterial: Final Fantasy VIII Remastered, Square Enix