DAMON and BABY geht neue Wege, kann sich von Guilty Gear und Co. aber nicht ganz lösen

Arc System Works hat das zuvor schon zeitlich auf März eingeschränkte DAMON and BABY für eine Veröffentlichung am 26. März 2026 datiert. Das Action-Adventure erscheint dann für PS4, PS5 sowie Nintendo Switch und PC-Steam und soll für die Fighting-Experten einen kleinen Wendepunkt darstellen.

Arc System Works ist ein Studio mit ausgewiesener Fighting-Game-Expertise. Aber der Spielemarkt ist hart umkämpft. Kann also nicht schaden, zu zeigen, dass man auch andere Dinge drauf hat. DAMON and BABY soll dieses „Ding“ sein.

Sicherlich ist auch ein Faktor, dass es sich um eine eigene Marke handelt und keine Lizenz. Von Lizenzspielen hat Arc System Works nämlich genug: unter anderem Dragon Ball FighterZ, Persona 4 Arena, Granblue Fantasy Versus und neuerdings Marvel Tokon: Fighting Souls.

Von seinen Wurzeln kann sich Arc System Works trotzdem nicht so ganz lösen. Die Charakter-Designs stammen von Daisuke Ishiwatari (Director der „Guilty Gear“-Serie) und wie die neue Pressemeldung andeutet, könnten Fans auch auf den ein oder anderen Cameo ihrer Lieblinge aus Guilty Gear und BlazBlue stoßen. Hier findet ihr einen Trailer zum Spiel.

Bildmaterial: DAMON and BABY, Arc System Works