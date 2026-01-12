30 Jahre Persona: Fans spekulieren über vermeintlichen Teaser auf der Jubiläums-Website

Eigentlich pfeifen es die Spatzen längst von den Dächern: Persona feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum. Passend dazu wurde vor Kurzem eine offizielle Jubiläums-Website online gestellt. Doch ein kleines Detail sorgt aktuell für neue Spekulationen – und neue Hoffnung bei den Fans.

„The next chapter for the series“ – Zufall oder Absicht?

Wie der Twitter-Nutzer „ScrambledFuz“ hervorhebt, taucht auf der asiatischen Jubiläumsseite in der Google-Vorschau der Satz „As we usher in the next chapter for the series“ auf. Wohlgemerkt: nicht direkt auf der Website selbst, sondern nur im Snippet der Suchmaschine. Das kann natürlich alles Mögliche bedeuten – von einer unglücklichen Übersetzung bis hin zu einer automatisch generierten Zusammenfassung. Oder eben doch ein bewusst gesetzter Hinweis?

Gerade weil sich Gerüchte um Persona 6 seit Jahren hartnäckig halten, wird dieser Satz jetzt besonders genau seziert. Dazu kommt, dass die Jubiläumsseite selbst mehrere „Special“-Platzhalter für kommende Ankündigungen bereithält. Viel Spielraum für Spekulationen also.

Klar ist: Offiziell bestätigt ist nichts. Atlus hält sich wie gewohnt bedeckt. Für den Moment müssen wir uns mit den „Feierlichkeiten” zum 30-jährigen Jubiläum, der Kooperation zwischen Persona 5 und Fitness Boxing sowie dem neuen Merchandise zufriedengeben. Was ist eure Meinung dazu?

via The Gamer, Bildmaterial: Atlus