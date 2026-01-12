Ein kalkulierter Schachzug: Director über die vielen Minispiele in Final Fantasy VII Rebirth

92 Punkte bei 145 Presse-Kritiken und 8,9 von 10 Punkte, basierend auf rund 6.400 Rezensionen von SpielerInnen auf Metacritic sprechen ein eindeutiges Fazit: Final Fantasy VII Rebirth kam rundum sehr gut an. An einem Aspekt stoßen sich aber sowohl Gegner als auch viele Fans des Spiels: Die schiere Anzahl an Minispielen.

Einige – wie Queen’s Blood und Fort Condor – sind zwar recht beliebt. Der Tenor scheint aber, dass die regelmäßigen Minispiel-Einlagen den Spielfluss stören. Bereits in der Vergangenheit äußerte sich Director Naoki Hamaguchi zu dem Thema. Im Gespräch mit Gamer Braves widmete er sich ihm nun erneut.

Hamaguchi entgegnet, dass Minispiele kein „einzigartiges Problem“ für Final Fantasy VII Rebirth seien und dass viele andere Spiele ebenfalls Minispiele und Nebenmissionen enthielten. Der Director erklärt, dass das bloße Durchspielen der Hauptgeschichte zu einem „immer gleichen Tempo“ führe und die SpielerInnen langweilen könnte.

Vor diesem Hintergrund wollte das „Rebirth“-Team ein „frisches Spielgefühl“ und einen „guten Rhythmus“ bewahren. Deshalb gibt es so viele verschiedene Minispiele, die die Hauptgeschichte auflockern. Hamaguchi merkt an, dass es ein „kalkulierter Schachzug“ des Teams sei, diese Minispiele so einzustreuen, dass die SpielerInnen selbst entscheiden können, ob sie sie wahrnehmen oder nicht.

Die Vielfalt ist jedoch nicht der einzige Grund für die vielen Minispiele in „Rebirth“. Hamaguchi weist auch darauf hin, dass das ursprüngliche Final Fantasy VII ebenfalls viele Minispiele enthielt und dafür berühmt war. Das veranlasste das Team, den gleichen „Spirit“ des Originalspiels beizubehalten. Ob das auch viele Spiele für das Finale der groß angelegten Remake-Trilogie bedeutet? Das bleibt abzuwarten.

via The Gamer, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix