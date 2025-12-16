Square Enix ergänzt die „Form-ism Scene“-Reihe um Roxas aus Kingdom Hearts II

Im Sommer 2024 hatten wir euch erstmals die noch relativ junge „Form-ism Scene“-Reihe von Square Enix vorgestellt, als Square Enix sie um ein Diorama von Clive, Jill und Joshua aus Final Fantasy XVI erweiterte.

Seitdem wurden unter anderem Figuren von Sora und Riku aus Kingdom Hearts sowie Garnet und Zidane sowie Vivi aus Final Fantasy IX vorgestellt. Nachdem man das NieR-Portfolio um Kainé aus NieR Replicant erweitert hatte, geht es jetzt zurück zu Kingdom Hearts.

Zu Sora und Riku gesellt sich jetzt auch Roxas aus Kingdom Hearts 2. Die Figur wird in Japan am 25. April 2026 erscheinen und wird mutmaßlich bald auch im westlichen Square Enix Store landen. Bei Importhändler Meccha-Japan* werden schon jetzt Vorbestellungen angenommen.

Wenn ihr den Import nicht scheut, könnt ihr die Figur so einige Monate früher erhalten. Üblicherweise liefern die westlichen Square Enix Stores erst einige Zeit nach der japanischen Veröffentlichung aus.

Die Figur ist 18 cm groß und reiht sich damit bei den anderen Figuren ein. Die „Form-ism Scene“-Figuren sind statisch. Unten seht ihr einige Bilder der neuen Roxas-Figur. Landet sie in eurer Vitrine? Habt ihr überhaupt schon eine „Form-ism Scene“-Figur? Oder mögt ihr andre Figurenserien lieber?

via Siliconera, Bildmaterial: Square Enix