Digimon Story: Time Stranger knackt zur Freude der Fans den ersten Meilenstein

Seit Anfang Oktober ist Digimon Story: Time Stranger weltweit verfügbar. Es sollte ganz gut gelaufen sein für das neue Digimon-Spiel, so das erste Gefühl. Der berühmte Buzz war zu spüren und vor dem Launch hatte Bandai Namco bereits verlauten lassen, dass die Vorbestellungen speziell in Japan über den Erwartungen laufen.

Jetzt, gut zwei Monate nach dem Launch, feiert Bandai Namco den ersten Meilenstein. Wie man bekannt gibt, hat sich Digimon Story: Time Stranger weltweit eine Million Mal verkauft. Konkret beinhalten die Zahlen wie immer digital verkaufte und physisch ausgelieferte Einheiten.

Und wie immer, wenn Publisher solche Zahlen offensiv und stolz kommunizieren, dürfte gelten: Man ist zufrieden. Das sind gute Nachrichten für Digimon-Fans, denn nach einer Durststrecke ist „Time Stranger“ im Allgemeinen ganz gut bei Fans angekommen. Und nicht nur bei Fans, auch in unserem Test konnte der neue Ableger überzeugen.

Post-Launch-Inhalte sollen die Zahlen jetzt weiter ankurbeln. Erst seit dieser Woche ist der DLC „Zusätzliches Digimon- und Episodenpaket 1 – Alternate Dimension“ erhältlich. Der DLC kann separat gekauft werden, ist aber auch im Season-Pass enthalten und für KäuferInnen der Deluxe- und Ultimate Edition inklusive.

