Metroid Prime 4 ist das stärkste Spiel der Woche in Deutschland und überrascht dennoch

So kurz vor Weihnachten weichen normalerweise die Blockbuster-Neuveröffentlichungen den „Evergreens“ – allerdings noch nicht in der letzten deutschen Verkaufswoche. Hier gab es mit Metroid Prime 4: Beyond nochmal einen richtig großen Titel, der neu in den hiesigen Regalen landete.

GfK Entertainment errechnet für die „letzte große Neuveröffentlichung“ in diesem Jahr die plattformübergreifende Krone. Metroid Prime 4: Beyond ist also in seiner Launchwoche das im deutschen Handel am häufigsten verkaufte Spiel. Folgerichtig ist auch der Spitzenplatz im Einzelrankings für Switch 2.

Etwas überraschend: Auf „alten Switch“ landet Samus aber nur auf Rang 7. Die Metroid-Fans sind offensichtlich zum größten Teil schon auf die Switch 2 umgestiegen. In den Switch-Charts holen sich Minecraft und die Super Mario Galaxy Collection die Plätze eins und zwei. In den „Switch 2“-Rankings geht Donkey Kong Bananza auf Rang zwei ins Ziel.

In den PS5-Charts fliegt das alte Avatar: Frontiers of Pandora dank „From the Ashes Edition“ und dem kommenden Kinostart von Avatar: Fire and Ash noch einmal auf Rang sieben. Spitzenreiter ist Ghost of Yotei, das mit Call of Duty: Black Ops 7 die Plätze tauscht. Auch auf Xbox Series haben Split Fiction und Mafia: The Old Country ihre Medaillen gewechselt.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Metroid Prime 4: Beyond, Nintendo, Retro Studios

  1. Als jemand, der im Handel arbeitet, kann ich dazu aber auch sagen, dass darunter auch viele Käufer sind, die noch auf Switch 1 sitzen. Aber da die Cart beide Versionen beinhaltet, wird sie dadurch interessanter, wenn man in Zukunft ohnehin upgraden möchte.

    Aber Metroid-Fans sind offenbar weitaus informierter als der gemeine Games-Kunde.

  2. Klingt gut. Ich mag zwar die 3D Teile nicht, aber solange die Marke gut läuft hoffe ich mal auf ein Metroid Dread 2.

