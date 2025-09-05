Capcom hat angeblich mehrfach erfolglos versucht, Dino Crisis neu aufzulegen

Mit Onimusha: Way of the Sword hat Capcom aktuell das vielversprechende Comeback einer traditionsreichen Marke in der Pipeline. Ein anderes beliebtes Franchise bleibt währenddessen sträflich vernachlässigt. Oder doch nicht?

Den Angaben eines vermeintlichen Insiders zufolge, habe Capcom in den letzten Jahren nämlich gleich mehrfach versucht, Dino Crisis wiederzubeleben. Allerdings offenbar ohne Erfolg.

Die Angaben gehen auf den nicht ganz unumstrittenen „Insider“ AestheticGamer zurück. Er erklärt, der erste Versuch, ein neues Dino Crisis zu produzieren, wurde von Capcom Vancouver in Angriff genommen, bevor das Studio 2018 schloss.

Ein zweiter Versuch habe vor einigen Jahren stattgefunden, wurde aber ebenfalls endgültig verworfen. AestheticGamers Posts deuten darauf hin, dass das Unternehmen in der Prototypphase noch immer versuche, herauszufinden, wie mit der Serie zu verfahren sei. „Ich hoffe, Capcom findet irgendwann heraus, was sie mit Dino Crisis machen wollen“, so AestheticGamer.

Er erklärte: „Nur zur Information, und ich glaube nicht, dass das eine neue Information ist: Es gab im letzten Jahrzehnt einige Versuche, Dino Crisis neu aufzulegen. Der erste Versuch kam von Capcom Vancouver, bevor das Unternehmen geschlossen wurde (ich habe sogar noch ein paar der durchgesickerten Materialien dazu auf meiner Festplatte), der zweite vor ein paar Jahren, war aber einfach nicht gut genug und wurde deshalb verworfen.“

Und weiter: „Ich hoffe, dass sie eines Tages herausfinden, wie sie mit Dino Crisis weitermachen wollen, und dass es die Prototypenphase übersteht.“ Das sind natürlich wenig erfreuliche Aussichten für Fans. Zuletzt fütterte Capcom Fan-Hoffnungen allenfalls mit neuem Merchandise zur Marke.

via GamingBolt, Bildmaterial: Capcom