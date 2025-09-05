Capcom hat angeblich mehrfach erfolglos versucht, Dino Crisis neu aufzulegen

Mit Onimusha: Way of the Sword hat Capcom aktuell das vielversprechende Comeback einer traditionsreichen Marke in der Pipeline. Ein anderes beliebtes Franchise bleibt währenddessen sträflich vernachlässigt. Oder doch nicht?
Den Angaben eines vermeintlichen Insiders zufolge, habe Capcom in den letzten Jahren nämlich gleich mehrfach versucht, Dino Crisis wiederzubeleben. Allerdings offenbar ohne Erfolg.
Die Angaben gehen auf den nicht ganz unumstrittenen „Insider“ AestheticGamer zurück. Er erklärt, der erste Versuch, ein neues Dino Crisis zu produzieren, wurde von Capcom Vancouver in Angriff genommen, bevor das Studio 2018 schloss.
Ein zweiter Versuch habe vor einigen Jahren stattgefunden, wurde aber ebenfalls endgültig verworfen. AestheticGamers Posts deuten darauf hin, dass das Unternehmen in der Prototypphase noch immer versuche, herauszufinden, wie mit der Serie zu verfahren sei. „Ich hoffe, Capcom findet irgendwann heraus, was sie mit Dino Crisis machen wollen“, so AestheticGamer.
Er erklärte: „Nur zur Information, und ich glaube nicht, dass das eine neue Information ist: Es gab im letzten Jahrzehnt einige Versuche, Dino Crisis neu aufzulegen. Der erste Versuch kam von Capcom Vancouver, bevor das Unternehmen geschlossen wurde (ich habe sogar noch ein paar der durchgesickerten Materialien dazu auf meiner Festplatte), der zweite vor ein paar Jahren, war aber einfach nicht gut genug und wurde deshalb verworfen.“
Und weiter: „Ich hoffe, dass sie eines Tages herausfinden, wie sie mit Dino Crisis weitermachen wollen, und dass es die Prototypenphase übersteht.“ Das sind natürlich wenig erfreuliche Aussichten für Fans. Zuletzt fütterte Capcom Fan-Hoffnungen allenfalls mit neuem Merchandise zur Marke.
wers glaubt lol Also wenn ein "Spiel" es nicht mal schafft überhaupt die Phase zu erreichen ,wo es angekündigt wird... weil zwischen Ankündigung und bis tatsächlichen Release kann noch SEHR VIEL passieren und dazwischen liegen. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass nur weil etwas angekündigt bzw. präsentiert wurde, dass das noch lange keine Garantie dafür ist, dass das Gezeigte dann auch zur Realität wird.
Aber wenn ein Spiel nicht mal die Phase überhaupt erreicht, dass man etwas dazu präsentieren oder gar ankündigen kann, dann kann man beim besten Willen überhaupt nicht darüber reden, als hätte das Unternehmen auch nur irgendwas versucht im Allergeringsten, die IP "wiederzubeleben" ...
Mal nach zig Jahrzehnten mal 1-2 Umfragen zu machen die zeigen, dass das Interesse der Spieler da ist, kann man herzlich schwer behaupten, als könnte man dies dazu zählen, "man hätte was versucht"...
Garnichts haben die versucht, die haben die IP seit Dino Crisis 3 einfach aussterben lassen, das ist die Realität, weil der dritte und Letze Teil einfach nicht an die Erfolge von Teil 1 + 2 anknüpfen konnte und man sich gesagt hat, die IP lohnt sich nimmer, lassen wir die IP eben ruhen und kümmern uns um andere IP's die halt tragfähiger und lukrativer sind, wie eben Resident Evil, Devil May Cry, oder Monster Hunter - halt deren Zugpferde auf die man verlässlich aufgebaut hat diese Serien dafür stattdessen auszubauen und zu stärken.
Dinos haben halt in der Vergangenheit nicht so sehr gezogen, wie Zombies.
Das man dann sich lieber mit so Schrott wie Exoprimal die Pfoten verbrennt, statt ernsthaft mal an Dino Crisis Remakes von 1+2 zumindest erstmal zu arbeiten und damit die Fanbase zu reaktivieren, tat dann sein übriges.