Sonic Racing feiert die Million mit Joker und will noch mehr DLC raushauen, wenn ihr es wollt

Sonic Racing: CrossWorlds trifft bisher den Geschmack der Gemeinde, bei Fans und Kritikern kommt der Kart- und Hoverbike-Racer gut an und übertrifft sein vermeintliches Vorbild stellenweise sogar, findet so mancher.

Mit der wachsenden Beliebtheit von Sonic Racing: CrossWorlds bittet SEGA die Fans um Hilfe bei der Gestaltung der Zukunft des Spiels. Fans werden gebeten, Vorschläge für kommende DLCs, konkret für weitere Charakter-Packs einzureichen. Bisher ist bereits ein komplettes Jahr an Premium-Inhalten inklusiver kostenloser Gast-Fahrer geplant.

Das muss jedoch nicht das Ende sein, wie Serienproduzent Takashi Iizuka in einem Gespräch mit Polygon durchscheinen lässt. Man habe zwar „ein Jahr an DLCs geplant (…) aber wir könnten auch ein zweites oder drittes Jahr dranhängen.“ Auf Reddit füllen bereits mehrere Threads die Wunschlisten der Fans – und es ist zu erwarten, dass diese Diskussionen nach Iizukas Kommentar deutlich zunehmen werden.

Wird das Rennspiel noch umfangreicher?

Dabei hat das Spiel bereits jetzt einen ziemlich großen Umfang: Erst vor kurzem erschien die „Sonic Prime“- und „Minecraft“-Packs, die sowohl Fahrer als auch passende Fahrzeuge und Gadgets enthalten. Bald erscheint auch das „Spongebob“-Pack, nächstes Jahr folgen Packs zu Pac-Man, Mega Man und den Turtles.

In der zweiten Hälfte des Jahres folgen dann noch die Avatar Legends. Die Situation erinnert zunehmend an die „Smash Bros“- Reihe, die in den letzten Jahren mit zusätzlichen DLC und Fighter-Packs ähnlich monetarisiert wurde.

Kritik an DLC und Season-Pass

Iizukas Aufruf führt allerdings auch zu Kritik, da der bisherige DLC sowie der Season-Pass die Erwartungen einiger Fans nicht immer erfüllt. Sie bemängeln fehlende Sprachausgabe und Soundeffekte bei manchen Crossover-Charakteren – eine Sparmaßnahme seitens SEGA, die bei einem Gesamtpreis von knapp 90 Euro der Digital Deluxe Edition schwer zu rechtfertigen ist. Auch deshalb weist der Season-Pass auf Steam gemischte Bewertungen auf, was die Unzufriedenheit der Community widerspiegelt.

Den Verkaufszahlen hat es nicht geschadet. Heute vermeldete SEGA den Meilenstein von einer Million verkaufter Einheiten von Sonic Racing: CrossWorlds und feiert das mit der Veröffentlichung des „Joker“-Packs (Persona 5) mit einem kostenlosen Update für alle.

