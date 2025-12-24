Weihnachtswunder: Der Anime zu Final Fantasy IX ist offenbar wieder in Produktion

Dass eine Anime-Adaption zu Final Fantasy IX in Arbeit sein soll, wurde erstmals 2021 bekannt. Erst 2025 sickerte ein altes Pitch-Deck zum Anime durch. Doch eine offizielle, formelle Ankündigung seitens Square Enix gab es nie und es kam, wie es kommen musste.

Das französische Animationsstudio hinter dem Anime, die Cyber Group Studios, meldete 2024 Insolvenz an. Mutmaßlich geriet das „Final Fantasy IX“-Projekt schon vorher ins Stocken, doch das schien der Todesstoß gewesen zu sein, zumal zuvor mehrere Übernahmeangebote fehlgeschlagen sind. Jetzt aber gibt es aufregende Neuigkeiten!

Einem Bericht des französischen Magazins Écran Total zufolge soll Euro Visual die Produktion des Anime übernommen haben. Das Magazin berichtet (erneut) von einer Gruppe von „letzten“ Schwarzmagiern, die glückliche Tage in Alexandria verleben. Das friedliche Leben soll jedoch nicht von Dauer sein. Schwarzmagier Koln entdeckt im Gasthaus, in dem sie arbeiten, seine Freundin Mel, die wie eine Statue erstarrt ist.

Die Informationen zur Hintergrundgeschichte des Anime decken sich also mit dem Pitch-Leak von diesem Jahr. Der hatte weiterhin beschrieben, dass die sechs Kinder von Vivi, namentlich Mel, Koln, Luciola, Thea, Fala und Doc, sich anschließend auf die Reise machen, um ein Heilmittel zu finden. Und so entdecken sie die weite Welt von Gaia.

Laut des Berichts soll die Serie aus 13 Episoden bestehen, die jeweils 22 Minuten lang sind und 2028 an den Start gehen. Die Reise der Schwarzmagier ist laut dem Pitch-Leak stark an Final Fantasy IX angelehnt und hätten eine neue Generation von Fans für das Universum des Spiels begeistern sollen.

via RPGsite, Gershwin Impact, Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project