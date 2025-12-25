Rosalinas Storybook auf Deutsch: Die Tokyopop-Version könnt ihr jetzt vorbestellen

Rosalina erlebt gerade einen echten Höhenflug: Erst die Super Mario Galaxy Collection, dann die Ankündigung des neuen Galaxy-Kinofilms – und jetzt folgt auch noch eine deutsche Ausgabe ihres eignen Bilderbuchs aus dem Spiel.

Kürzlich hatte der Verlag Tokyopop überraschend doch noch eine deutschsprachig lokalisierte Version des Storybooks angekündigt, die im April 2026 hierzulande erscheinen soll. Jetzt könnt ihr das Buch bei Amazon* vorbestellen.

Rosalinas Storybook erscheint als farbiges Hardcover mit 112 Seiten für 25 Euro und erzählt die Hintergrundgeschichte von Rosalina, die Fans bereits aus dem Originalspiel kennen. Der japanische Verlag Shogakukan veröffentlichte das Werk erstmals im Oktober 2025, später folgte eine englische Version* – nun kommt endlich die deutsche Ausgabe.

Der Verlag Tokyopop ist für Nintendo-Fans keine Unbekannte, denn der Verlag brachte bereits Titel wie Super Mario – Seine lustigsten Abenteuer und The Art of Super Mario Odyssey heraus. Auch den Manga zu Zelda: Twilight Princess lokalisierte Tokyopop.

Die Reise durch die Galaxis

Im Bilderbuch beginnt Rosalinas Geschichte als junges Mädchen, das ein verrostetes Raumschiff in Form eines Pilzes entdeckt. Darin findet sie ein kleines Luma, das auf seine Mama wartet. Statt zu warten, beschließt Rosalina, selbst nach ihr zu suchen – der Auftakt einer Reise quer durch die Galaxis.

Bildmaterial: Nintendo