Die edle Sammlerbox zu Zelda: Twilight Princess erscheint in wenigen Tagen auf Deutsch

Tokyopop wird die zuerst von VIZ Media in Amerika veröffentlichte, neue Complete Box zu Zelda: Twilight Princess in wenigen Tagen auch hierzulande und auf Deutsch veröffentlichen. Das Paket beinhaltet 11 Ausgaben der Manga-Adaption, insgesamt über 2.000 Seiten, in einer edlen Sammlerbox.

Ab sofort ist die Zelda – Twilight Princess – Complete Box auch bei Amazon* vorbestellbar! Die Veröffentlichung erfolgt am 9. Oktober 2024 und die Complete Box bietet ein einzigartiges Neudesign aller 11 Cover in edler Box. Dazu gibt es jetzt auch Produktbilder, die ihr unten seht.

„Die deutschlandexklusive Komplettbox von The Legend of Zelda – Twilight Princess mit edler Ausstattung! Doppelt veredelte Steckhülle mit wunderschönen Hologrammfolien-Highlights sowie matter und glänzender Lackierung“, heißt es von Tokyopop.

So führt uns Tokyopop in den ersten Band ein: „Link lebt als Hirte in dem Dorf Ordon und ist bei allen Dorfbewohnern sehr beliebt. Keiner von ihnen ahnt, dass Link ein dunkles Geheimnis vor ihnen verbirgt: Er hat seine alte Heimat durch einen leichtsinnigen Fehler ins Verderben gestürzt.“

Und weiter: „Doch als sich die Wesen aus der Schattenwelt bald darauf auch gegen Ordon wenden, stellt Link sich endlich seinem Schicksal und seiner Vergangenheit. Er greift zum Schwert, um seine neue Heimat zu verteidigen!“

Bildmaterial: Tokyopop